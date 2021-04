Adriana Azzi: Horóscopo del 29 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 29 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Viaje.

Número de suerte: 055

Debes combinar algo para que todo vaya por el camino que quieres.

Sales de viajes en grupo. Algo con moneda extranjera. Cuidado con lo que dices ya que maltratas a personas queridas. Debes creer en algo que te permita tener fe y tu mente ponga en positivo lo que quieres.

Trabajo: Evolución en lo económico. Hombre de poder que te ayuda mucho te da algo mejor. Confía. Ganancias.

Salud: Te recuperas bien, de una operación.

Amor: Sales de la rutina. Algo con un vehículo. Sales de una situación negativa en lo amoroso.

Parejas: Dinero que guardaste qué debes utilizar. Hecho curioso con unos niños cercano.

Solteros: mudanzas cambios. Viajes de ida y vuelta. Esa persona especial que regresa a tu vida.

Mujer: Cuidado no seas malcriada con personas cercanas. En la espera de un viaje. Movimientos por mudanzas.

Hombre: Reunión con grupo especial. Te sentirás feliz por familiar que llega. Te encuentras con personas del pasado.

Consejo: Se humilde con las personas que están a tu lado.

Tauro

Palabra clave: Dinero.

Número de suerte: 194

Fuerza adelante tendrás una lucha pero sales adelante si pones de tu parte. Llegan buenas energías para ti alegrías. Dinero y proyectos. Prosperidad. Evolución. Estarás en perfecto orden en lo que haces la rueda de la fortuna está contigo. Consigues lo que quieres. Un lugar en tu vida.

Trabajo: Sabrás de un cambio de compañera que te molesta. Debes tener tus metas claras y dejar que los demás hagan lo suyo

Salud: Cansancio.

Amor: Estarás intenso (a) con tus sentimientos. Cosas que cambia para tu bien. Vences a tus enemigos.

Parejas: Sueños espirituales que te da un mensaje y te da cambios en tu vida. Te regalan flores.

Solteros: Consigues cosas nuevas. Estás ahorrando por viaje que debes hacer. Vivirás una fantasía.

Mujer: Celebraciones. Alguien que te busca. Una persona joven que te buscan. Asunto de dinero que te cancelan.

Hombre: Estarás activando tu suerte con algo espiritual. Te conectas con tu dios interno y verás más clara las cosas.

Consejo: Se claro pero prudente.

Géminis

Palabra clave: Ayuda.

Número de suerte: 008

Date nuevas oportunidades. Debes estar claro en lo que quieres. Compra y venta. Algo con dinero extranjero. Debes movilizarte rápidamente. La aventura está de tu lado. Algo con dinero y proyectos. Cuídate de traiciones. Celebraciones. Una nueva sociedad. Nuevos momentos. Evolución.

Trabajo: Algo que no te conviene en un negocio. Un nuevo empleo valoras lo que tienes. Inquietudes que resuelves.

Salud: Dolor en los brazos.

Amor: Conversaciones con buenos acuerdo, pero que sorpresivamente se enciende la chispa del amor o sentimientos.

Parejas: Nuevas estructuras. Algo con una fecha por cambios. Debes estar pendiente de un negocio que llega a tus manos.

Solteros: Debes combinar algo para que todo vaya por el camino que quieres.

Mujer: Te dan algo con garantía. Te piden un dinero prestado. Alguien adulto que te pide ayuda.

Hombre: Deja las dudas enfrenta tus sentimientos. Las lágrimas déjala para otro momento, adelante trabaja lucha y vencerás.

Consejo: Busca ayuda espiritual.

Cancer

Palabra clave: Vida.

Número de suerte: 716

Algo con niños que debes cumplir. Cuidado con lo que comes. Pendiente con las traiciones ya que te descubren. Cuídate de enemigos cercanos. Te vigilan. Busca el cambio en lo económico. Encuentros con `personas importante. Organizas todo lo que viene. Decisiones importantes

Trabajo: Triunfos en lo que quieres. Inicias algo con mucha suerte prosperidad y logros. La rueda de la fortuna está contigo.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Situaciones que se presentan con los sentimientos que se soluciona. No te fatigues demasiado.

Parejas: Cambios definitivos pero para bien, se soluciona un problema de un familiar. Algo con flores.

Solteros: No pienses mucho lo que te están ofreciendo. Es algo nuevo pero lo asumes rápido.

Mujer: Deja el estrés cálmate. Utiliza tu intuición vencerás por eso eres las gran mujer adelante.

Hombre: Paseo en el que te da alegrías y celebraciones. Viajes a sitio de tierras caliente.

Consejo: No puedes hacer todo tú solo (a).

Leo

Palabra clave: Contacto.

Número de suerte: 403

Muchas preocupaciones en este dia. No te quedes detenido. Cambios que llegan a tu vida que debes asumir. Algo con un currículum que debes entregar. Viaje urgente por trabajo. Inicias cosas nuevas. Atiende las cosas importantes de tu vida. Hazte una limpieza espiritual. Atiende los difuntos.

Trabajo: Llegas acuerdo con un hombre blanco por un empleo o negocio que inicias. Deja el miedo adelante.

Salud: Mareos.

Amor: Deja el pasado no sigas detrás de esa persona. Nuevas emociones en tu vida. Escucha a una persona que está a tu lado y aclara algo.

Parejas: Tendrás que escuchar o prestar atención a tu familia e hijos. No te puedes echar para atrás en algo.

Solteros: Debes atender a los difuntos. No te sientas culpable de nada, las cosas tenían que ser así.

Mujer: Una persona cercana que te dirá que hacer y todo sale bien. Te unes a otra persona que te trae cambio en lo económico.

Hombre: Únete a las energías del amor y hazlo bien. Deja el pasado. Algo con telas.

Consejo: Escucha más a tu familia.

Virgo

Palabra clave: Dinero.

Número de suerte: 124

Vences una dificultad. Cuidado con discusiones en tu casa. Nuevos movimientos en lo económico. Mantenme firme en lo que piensas. Sale el sol en tu camino. Alguien querido que te ayuda en tus necesidades. Pendiente con niños en tu casa. Preocupación por hijo que está fuera.

Trabajo: Logras lo que quieres. Cambios en tu rutina que te favorece. Caminos abiertos para iniciar algo nuevo.

Salud: Dolores de espalda.

Amor: En el amor todo tiene buen camino. Una persona que te gusta llega a tu vida.

Parejas: Éxitos en lo económico. No te detengas en tu búsqueda. Debes reconocer tus errores.

Solteros: Inicios de estudios. Activas tus estudios. Nuevos caminos para tu vida y los tuyos.

Mujer: Algo con una foto. Llegan personas nuevas a tu vida. No evadas tus responsabilidades.

Hombre: La abundancia en este día con sorpresas. Nuevas ideas en lo económico.

Consejo: No puedes controlar todo.

Libra

Palabra clave: Pensamientos.

Número de suerte: 851

No tomes decisiones apresurada. No te vayas de un lugar molesto (a). Controla tu mal carácter. Te alejas de muchas personas por lo que piensas. Nuevas personas a tu lado. No llegues tarde a un lugar. Inicias una rutina de ejercicios. No dejes las cosas para después. No digas todo lo que sabes.

Trabajo: Cambio en lo laboral necesario para ti. Debes perdonar a tus antiguos compañeros para que liberes.

Salud: Buscas equilibrio.

Amor: Nuevas emociones y todo está en perfecto orden divino. Quédate tranquilo descansa no te estreses.

Parejas: Viajes que debes hacer no lo pospongas. Estas tranquilo (a) con personas que están a tu lado.

Solteros: Se cierra un ciclo en tu vida que no te dejaba avanzar. Cambios en tu apariencia que debes hacer.

Mujer: Estarás demostrando el poder que tienes en lo que haces. Cambios en lo que piensas.

Hombre: No puedes estar controlando todo. Debes dejar que otros aprendan a defenderse. Nuevos inicios.

Consejo: Cumple, con lo que ofreces.

Escorpio

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 993

Nuevas experiencia en lo personal. Cambios necesarios que debes hacer en tu vida. Hazte una limpieza espiritual con una vela mirada. No discutas en la calle, contrólate. No digas lo que haces. Aléjate de las personas negativas. Es importante que atiendas a una persona cercana con buenas noticias.

Trabajo: Molestia por algo que no se concreta. Vences obstáculos ten calma. Nuevas oportunidades.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: La persona esperada llega te sentirás muy feliz. No sabes que contestar. Nuevas ilusiones.

Parejas: En el amor será de mucha felicidad alegrías y pasiones. Cuidado con embarazo no esperado.

Solteros: Nuevas aventuras. Asume lo que tienes que hacer. Los cambios son necesarios. Viajes cercano.

Mujer: Tienes que cancelar las deudas. Tendrás que hacer sacrificios pero debes limpiar tu vida económica.

Hombre: Algo con compra y venta que te trae buenas entradas de dinero. Deja el pasado.

Consejo: Busca tu Ángel de la guarda.

Sagitario

Palabra clave: Conexión.

Número de suerte: 192

Sal de esa soledad no te conviene. Analiza lo que está pasando en tu vida. Busca ayuda con personas preparadas. Deja las dudas. Amiga con problemas judicial que te necesita. Escucha esa persona que te busca. Cambio en fecha de un viaje. Utiliza tu intuición. Cuidado con la salud.

Trabajo: Adelante se constante con lo que quieres. Nuevas emociones. Llamada por una propuesta laboral.

Salud: Malestar en una muela.

Amor: Te sientes muy triste por alguien querido que se va de tu lado. No dejes pasar las cosas habla lo que pasa.

Parejas: Celebraciones alegrías. Escucha tu intuición. Reuniones con amigos. Algo especial que llega a tu vida.

Solteros: Victoria. Logros. Vences obstáculos. Las dificultades siempre llegan pero todo depende de ti.

Mujer: Alguien que te busca y te encuentra para sentirte importante. Nuevos cambios. Debes dejar el pasado.

Hombre: Disfruta las cosa. La vida te da buenas nuevas. Una mujer que te ofrece un cambio.

Consejo: No dejes para después las cosas.

Capricornio

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 062

Lo detenido se pone en movimiento. Muchos sacrificios que serán muy positivos. Recoges lo que siembras. Fortalece tus ideas o proyectos. Es importante que te mantengas firme en lo que quieres hacer. Firmas y logros. Vences las dificultades en tu camino. Unión con tus socios.

Trabajo: Nuevos movimientos en tu sitio de trabajo, pero no te afecta para nada. Nuevas actividades.

Salud: Malestar en un oído.

Amor: No permitas que te griten o te humillen. Invitaciones que te sorprenden de alguien conocido.

Parejas: Estarás en proceso de evolución. Una persona que te busca para aclarar algo. Algo con un mensaje.

Solteros: No aceptes que los demás te manipulen. Nuevas posibilidades de cambios. Un hombre de poder que te ayuda.

Mujer: Nacimiento de niños y nuevos cambios. Viajes de ida y vuelta. No te sientas culpable de algo.

Hombre: Llega alguien en lo laboral y te hace cambiar la vida. El universo te trae buenas nuevas.

Consejo: Deja los miedosa. Ten paciencia.

Acuario

Palabra clave: Energías.

Número de suerte: 993

Inicias una actividad donde pones todas las energías. Cambios favorables. Nuevas personas o cosas en tu vida. El mundo en tus manos con logros. Aléjate de personas tóxicas. Firmas y logros. Amigos del pasado que te busca. Buenas energías en este dia. Nuevos pensamientos en lo laboral.

Trabajo: Recibes una llamada donde sales rápido por una entrevista de un empleo. Encuentros con el pasado en lo laboral.

Salud: Energías bajas.

Amor: Cuidado con los compromisos. No te sientas culpable de lo que paso deja el pasado.

Parejas: mudanzas debes votar lo roto. Nuevas oportunidades. Encuentros con amigos y disfrutas.

Solteros: Logras comprar algo que quieres. No te sientas culpable de nada. Límpiate espiritualmente eso que hace daño.

Mujer: No critiques a otros trabaja haz tú las cosas. Reuniones importantes que se dan. Éxito y logros.

Hombre: Comentarios en tu entorno. Te asocias con personas que será muy positivo. Firma de documentos.

Consejo: Si pierdes una amistad, no era tu amigo (a).

Piscis

Palabra clave: Dudas.

Número de suerte: 816

Debes dar importancia a las personas que viven contigo y te quieren. Deja el mal humor. Cuidado lo que hablas o con quien conversa. Compra de ropa por un nuevo empleo o entrevista importante. Celebraciones con amigos por logros. Todo sale bien. Algo con una medalla. Fin de un ciclo.

Trabajo: Debes mantener la claridad en lo que haces. El destino y la rueda de la fortuna te traen cambio inesperado.

Salud: Sin novedad.

Amor: Estarás en la búsqueda de la tranquilidad y paz personal. Un amor que llega a tu vida que debes estar pendiente.

Parejas: Nacimientos donde todo sale bien. Cambios de fechas. No discutas por alguien que no hace algo.

Solteros: Estas en un entorno de muchos movimientos. Algo negativo sale de tu vida.

Mujer: Viene un periodo de estabilidad. Mujer fuera del país que te ayuda. Crecimiento en lo económico.

Hombre: Compra de vehículo o arreglo. Cuidado con personas en la que crees mucho, te deja mal.

Consejo: Haz una oración al cielo por alguien que se fue de este plano, que extrañas.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

