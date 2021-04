Anuncian el casting para ‘Percy Jackson

La serie de Disney+ sobre los libros de Rick Riordan sigue en desarrollo, y al parecer pronto iniciará la producción para su episodio piloto, ya que se ha anunciado el casting para ‘Percy Jackson’.

La producción está basada en la serie de novelas juveniles y es inspirada en la mitología griega, la serie seguirá a Percy Jackson, un chico con problemas que descubre que es hijo de Poseidón y, por tanto, un semidiós.

Junto con sus amigos Grover, un sátiro, y Annabeth, la hija de Atenea, salva al mundo de las amenazas mitológicas mientras crece.

La serie aún está en una fase muy temprana, pero lo que ya podemos confirmar es que la primera temporada se basará en el primero de los cinco libros de la serie, ‘The Lightning Thief’, con la posibilidad de adaptar un libro por temporada.

Lo más importante para los fans de la serie es el hecho de que Riordan y su esposa, Becky, están involucrados en el proyecto.

No es la primera vez que Percy Jackson se adapta en versión live-action, en 2010 y 2013 se estrenaron dos películas basadas en el primer y segundo libro, respectivamente.

El casting para ‘Percy Jackson’ ha iniciado, en él señala que buscan actores que puedan «aparentar los 12 años» para representar a Percy y crezca año con año al igual que en los libros.

La publicación del casting señala que no busca una etnia en particular, ya que buscan a la mejor persona que pueda encarnar al personaje que los fans conocen y aman el libro.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno de ‘Percy Jackson and the Olympians‘, pero es un hecho que llegará a Disney+, en caso de no contar con suscripción, da click aquí.

Wipy

