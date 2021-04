Blinken exige liberar a Ronald Carreño y respeto a la prensa y defensores de DDHH

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exigió este miércoles la liberación del periodista Roland Carreño, y el respeto a la libertad de expresión y de asociación en Venezuela

“Un gobierno democrático tiene que respetar la libertad de prensa. Un gobierno seguro, que no le teme a la verdad y a las diferentes opiniones, abraza la libertad de prensa; por el contrario, vemos que los gobiernos que no tienen confianza y que en realidad no creen que cuentan con el apoyo de la gente, hacen todo lo contrario. Un gobierno confiado no hostiga ni intimida a los periodistas, y mucho menos los encarcela”, dijo Blinken durante una mesa de discusión con periodistas de ocho países del mundo, entre ellos Venezuela, China, Pakistán, Irán, Hungría y Nigeria.

En el encuentro, la periodista de VPItv, Gaby Perozo, pudo relatar la delicada situación de los medios en Venezuela, enumerando los atropellos a los periodistas, las detenciones arbitrarias, las severas restricciones al acceso a la información relacionadas a la pandemia.

“Instamos al señor Maduro a que libere a periodistas como Roland Carreño, y le permita a él y a otros como él hacer su trabajo. Estamos comprometidos a trabajar con socios venezolanos e internacionales para tratar de fortalecer un entorno donde todos los venezolanos puedan encontrar un camino pacífico para salir de la crisis actual, con pleno respeto a la libertad de opinión, libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y que cesen los ataques contra los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos“, expresó Blinken.

