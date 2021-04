Cómo peinar el cabello para lograr mayor volumen de forma natural

Tener el cabello plano o demasiado fino nos hace dudar sobre qué peinado elegir para ocasiones particulares. En el presente artículo, aprenderás cómo peinar tu pelo para hacer que tenga más volumen.

Cómo peinar el pelo para mayor volumen.

Si quieres más volumen en el pelo, es importante peinar el cabello de forma estratégica. Debes comenzar necesariamente por el lavado, con shampoo voluminizador capaz de dar tono y no apelmazar el cabello.

El segundo paso consiste en aplicar una espuma sobre el tallo todavía húmedo manteniendo la cabeza hacia delante, aplicando sobre el cabello centrándose en particular desde la mitad del largo hasta las puntas. No uses demasiada porque puedes pegar el cabello y obtener un efecto antinatural.

El secado debe realizarse siempre al revés con secador de pelo y boquilla difusora de aire, lo que le da un gran volumen al cabello.

Cuando el cabello aún no esté completamente seco, puedes ponerte rulos, útiles no solo para rizos, sino también para levantar raíces, dando más movimiento al tallo. Si tienes el pelo largo, es una buena idea usarlos para terminar de secar.

El peinado viene después de que hayas terminado de secar. Si deseas dejar el pelo suelto, tienes que usar un secador de pelo y un cepillo redondo para el peinado; fíjalo, luego, con una laca ligera.

Por: Reporte Confidencial

