EE. UU. | Autoridades buscan a mujer que acompañó a Rossana Delgado antes de su desaparición

Caracas.- Las autoridades estadounidenses presentaron un video en el que se observa a una mujer acompañando a la venezolana Rossana Delgado antes de su desaparición y asesinato. El video se dio a conocer este jueves, 29 de abril.

De acuerdo con la información publicada por el medio Univisión, los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones en Georgia (GBI) fueron los encargados de difundir el material audiovisual, que fue grabado desde la cámara de seguridad de un supermercado en la tienda Ross, según Yhony Castro, esposo de Delgado, esta mujer sería una de las últimas personas que vio con vida a la venezolana.

“El viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche, que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta haciendo unas compras, cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”, dijo Yhony Castro, al tiempo que explicó que la imagen coincide con la del video difundido.

En este sentido, el organismo policial reiteró que cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el GBI a través del 1-800-597-8477.

