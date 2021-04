EEUU | El Senado confirma nombramiento de Samantha Power al frente de Usaid

El Senado confirmó a Samantha Power, quien fue embajadora de Washington ante la ONU, como la nueva administradora de la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Power fue ratificada con 68 votos en favor y 26 en contra en la Cámara Alta, donde demócratas y republicanos están empatados con 50 escaños cada uno.

Today, the Senate voted to confirm Ambassador Samantha Power as the 19th Administrator of USAID. We look forward to her being sworn in and the vast experience she will bring to the role as Administrator. pic.twitter.com/dCSOEAUoHo

