Escasez de gasolina genera tres protestas en Monagas

Maturín.- La escasez de gasolina generó tres protestas en el estado Monagas este jueves, 29 de abril. Un grupo de conductores denunció a los medios de comunicación que los guardias nacionales les negaron el derecho a surtir alegando que el combustible es poco y que por ello se volvería al viejo esquema de sorteo de estaciones de servicio.

Las manifestaciones comenzaron a las 7:00 am. Una de ellas en la avenida Raúl Leoni, en sentido sur. Allí, los conductores cerraron el paso a la altura del distribuidor del nodo sur; colocaron cauchos y los incendiaron. Las personas exigen la presencia de las autoridades gubernamentales para que les expliquen cuándo y por qué decidieron retomar el sorteo de las bombas.

Otra de las protestas ocurrió en la avenida Bella Vista, a la altura de la entrada de San Vicente, zona oeste. Los usuarios atravesaron los automóviles y también exigieron combustible, pues tienen tres días en cola. En la carretera hacia Caripito, municipio Bolívar, trancaron por la misma causa.

Los manifestantes exigen a los guardias nacionales que se distribuya el combustible, pues la gobernadora Yelitze Santaella no ha ofrecido información al respecto. Hasta las 9:45 am de este jueves, la mandataria regional no emitía ningún comunicado sobre la nueva forma de distribución de gasolina.

El pasado 25 de febrero de este 2021, la gobernadora Santaella anunció la eliminación del sorteo diario de las gasolineras, que se mantenía desde julio de 2020 y que obligaba a los conductores a cazar las bombas y hacer colas de hasta una semana para recibir entre 20 y 30 litros de gasolina.

Usuarios de las estaciones de servicio premium también denunciaron que ahora el despacho será por terminal de placa y no cómo se venía realizando: cualquier conductor podía entrar y pagar el litraje que quisiera. Mencionaron que esto se comenzó a aplicar desde este miércoles, 28 de abril.

Jesymar AñezOriente

