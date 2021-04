Existe un acuerdo entre banda de El Coqui y Alto Mando de seguridad de Maduro: Javier Mayorca

El periodista Javier Mayorca aseguró este miércoles que existe “una especie de acuerdo” entre la banda de El Coqui en la Cota 905 y el Alto Mando de seguridad de la administración de Nicolás Maduro, y por esa razón no incursionan a esa zona de la ciudad capital.

“Entre la banda del Coqui y Alto Mando de seguridad existe una especie de acuerdo, por ello no se puede incursionar a esa zona. En todos esos sectores empieza a haber un control de tal magnitud que, si por ejemplo, una ONG intenta instalar un comedor, va a tener que pedirle permiso a El Coqui y no a la Alcaldía de Libertador. No es que exista una confederación, lo que hay es una banda que absorbió a los otros grupos criminales que ya existían en la Gran Caracas”, afirmó Mayorca en una entrevista con RCR.

En ese sentido, el comunicador reiteró que ningún Gobierno “admite que ha llegado al entendimiento con criminales. No es la primera vez que existe una especie de convenio informal entre elementos del Ejecutivo y bandas criminales. Lo primero fue el entendimiento con los líderes de las cárceles, con los pranes. En este momento esto se está manejando de Cármen Meléndez hacia arriba, aquí no hay PNB o CICPC, esto es una victoria parcial del ala negociadora que existe dentro del régimen de Maduro (…) Reverol ha salido con todas las secuelas que ha dejado su accionar, y ha cedido el paso a Meléndez que forma parte del ala negociador. Allí está Iris Varela, el alcalde de Sucre”.

Además mencionó que el director del Cicpc, Douglas Rico “no es un funcionario de primera línea por eso acata las órdenes que le dan del Alto Mando. Cuando Douglas Rico dice esta semana que han iniciado conversaciones con el señor Revete y su grupo, que además de eso adelantan un estudio. Ese estudio tiene que ver con el ejercicio de la gobernanza criminal. Cómo son los mecanismos de control que aplica El Coqui para asegurarle a ciertos niveles del gobierno que la violencia va a disminuir en los confines de la Cota, porque ese es el acuerdo”.

En torno a Rico, agregó, según declaraciones citadas por La Patilla, que “él ha hecho mucho énfasis en la necesidad de preservar la disciplina. Eso se lo está diciendo a su propia gente, a los 6 mil funcionarios. Pero también como una especie de manifestación de su propio estado, diciendo que él va a acatar la decisión que se tome porque este es un proceso que él no controla”.

Finalmente, Javier Mayorca dijo que en Bolívar existen “mínimo 8 factores criminales. En Bolívar han tomado el control otros grupos irregulares a merced de los que ya existían. El Estado abandonó eso y cedió el control. En el caso de Bolívar existen lugares donde se ha producido cesión, y en otros lugares hay grupos donde han asumido el control desplazando a los factores que ya estaban allí por vía de violencia o amenaza”.