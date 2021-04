Kris Dunn y Matisse Thybulle casi se van a los puños en partido entre Bulls y 76ers

El jugador de los Atlanta Hawks Kris Dunn casi se va a a los puños con Matisse Thybulle de los 76ers el miércoles por la noche en la jornada de la NBA.

Aunque fue una victoria fácil para el equipo de los 76ers, las cosas se pusieron un poco calientes en la noche, cuando los dos jugadores, tuvieron un enfrentamiento físico debajo de la canasta después de una bandeja departe de Matisse.

En el video se puede apreciar como Kris Dunn es quien empieza el problema empujando al jugador de Filadelfia sin ninguna razón, el jugador respondió a el altercado y después se involucraron mas jugadores en la bronca de los jugadores.

Aqui el video:

Kris Dunn received a tech after getting into it with Matisse and Shake. pic.twitter.com/z0cVx6myvN

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 29, 2021