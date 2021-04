movimiento que apoya a víctimas de agresión y acoso sexual

1161658

Caracas.- Me Too, que en español significa Yo también, es un movimiento que comenzó de forma viral como hashtag en las redes sociales en el mes de octubre de 2017, con la finalidad de denunciar la agresión sexual y el acoso sexual.

En información publicada por Wikipedia, se lee que Me Too se fortaleció luego de que se realizara la primera acusación de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense, Harvey Weinstein.

La frase utilizada durante mucho tiempo en este sentido por la activista social, Tarana Burke, fue popularizada por la actriz Alyssa Milano, quién animó a las mujeres a tuitear sus experiencias para demostrar la naturaleza extendida del comportamiento misógino. Desde ese entonces la etiqueta ha sido utilizada por más de 500.000 personas, entre ellas numerosas celebridades.

Tarana Burke, una activista social y organizadora de la comunidad, comenzó a usar la frase «Me Too» en 2006, en la red social MySpace con el fin de promover el «empoderamiento a través de la empatía» entre las mujeres de color que han sido abusadas sexualmente.

El alcance de #MeToo fue alto. La frase fue utilizada más de 200.000 veces el 15 de octubre de 2017​ y tuiteada más de 500.000 veces el 16 de octubre. En Facebook, el hashtag fue utilizado por más de 4,7 millones de personas en 12 millones de entradas durante las primeras 24 horas del primer caso denunciado por esta red social. En ese momento, la plataforma informó que el 45% de los usuarios en los Estados Unidos (EE. UU.) tenía un amigo que había realizado una publicación usando el término.

Hombres como los actores Terry Crews​ y James Van Der Beek, respondieron al hashtag con sus experiencias propias de acoso y abuso, mientras otros respondieron reconociendo comportamientos pasados contra mujeres, creando la etiqueta «HowIWillChange» que significa Cómo voy a cambiar.

Además de Hollywood, la declaración Me Too provocó el debate sobre el acoso y el abuso sexual en la industria de la música, ciencias,​ academia y política.​ En la industria musical, el grupo Veruca Salt utilizó el hashtag #MeToo para airear alegaciones de acoso sexual contra James Toback,​ y Alice Glass lo utilizó para compartir una historia de presunta agresión sexual y otros abusos por su excompañero de banda en Crystal Castles, Ethan Kath.

Entre las figuras reconocidas están el actor, Morgan Freeman, acusado el 24 de mayo de 2014 por 8 mujeres de acoso y comportamiento inapropiado. El empresario Steve Wynn fue acusado el 27 de enero de 2018 por 2 mujeres, con un total de 10 denuncias. Michael Douglas, actor, tiene 12 denuncias hechas por 1 mujer desde el 18 de enero de 2018. El actor James Franco tiene 45 denuncias por acoso sexual emitidas por 5 mujeres y el director de cine, Paul Haggis, tiene 45 acusaciones hechas por 4 mujeres, entre otros, según un trabajo de Univision.

Me Too ha tenido implicaciones en la sociedad, la legislación y la vida tal y como era conocida antes de que este movimiento apareciese en 2017. Algunos de los principales cambios han sido la mayor defensa de la igualdad en las artes escénicas,​ prescindir de azafatas en el automovilismo​ y legislaciones para no subvencionar medios de comunicación que incluyan publicidad con contenidos para adultos.

Con información de Wikipedia y Univision

Gloria CarpioVista_3

