Señalan de abuso sexual al actor Luis Gerónimo Abreu y al comediante Gabo Ruiz

El actor venezolano Luis Gerónimo Abreu y el comediante venezolano Gabo Ruiz fueron señalados este miércoles, 28 de abril, de haber cometido presuntamente abuso sexual, esto como parte de una ola de acusaciones que se han hecho públicas en los últimos días en redes sociales, principalmente en Twitter.

En la popular red social, la persona que acusó a Ruiz señaló que el comediante insistió, presuntamente, en tener relaciones sexuales. «Haces tres años el comediante Gabo Ruiz abusó de mí y hasta hace poco no entendí qué era lo que había pasado… básicamente después de que le dije que NO quería y NO me sentía cómoda teniendo sexo sin condón, procedió a ignorarme y seguir intentando tener relaciones conmigo. tuve que decir muchas veces que no para que me dejara tranquila y eso no está bien”, difundió en Twitter quien acusó a Ruiz.

Por su parte, Abreu fue acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de una persona, luego de que el actor la trasladara a su casa.

«Me tocó irme en la camioneta de Luis Gerónimo Abreu porque colocaron gente en distintos carros disponibles y nos enviaron a casa a todos. De esa forma Luis Gerónimo Abreu me dejó de ultima para llevarme a mi casa… Yo había tomado, no lo voy a negar, pero estaba consciente y me mantenía muy bien en pie y cuando me di cuenta se estaba estacionando debajo de un puente en Petare y ahí comenzó un juego seductor conmigo», se lee en el mensaje difundido en Twitter.

Hasta el momento ninguna de las dos personalidades se ha manifestado sobre las acusaciones difundidas en Twitter. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República, a cargo del fiscal designado por el oficialismo, Tarek William Saab, anunció una investigación por los recientes casos y denuncias de abusos y acosos sexuales difundidos en Twitter.

Fuente: El Pitazo