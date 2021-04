Actor de ‘The Boys’ dio detalles de la nueva temporada

Una de las series más importantes del género de los superhéroes en los últimos años es ‘The Boys’, lanzada por la plataforma de Amazon Primer Video, la cual está basada en el cómic del mismo nombre donde vemos una versión diferente de los héroes como verdaderas amenazas y esta serie tiene ya dos temporadas y actualmente está en fase de producción de sus nuevos episodios y en una reciente entrevista, el actor Laz Alonso habló de ‘The Boys 3’, afirmando que es más violenta.

El actor Laz Alonso ha sido parte importante de la serie al dar vida al personaje de Mother’s Milk, integrante del grupo The Boys y quien se ha convertido en mano derecha de Butcher a lo largo de las dos temporadas, además de verse por lo general involucrado en la pelea contra los súper humanos.

En una entrevista para Collider durante la promoción de la película ‘The Wrath of Man’, Laz Alonso habló de ‘The Boys 3’ y afirmó que es más violenta que las dos temporadas pasadas:

«Te lo diré de esta manera. Estaba hablando con la maquilladora principal y ella está a cargo de ordenar la sangre, ese es uno de sus muchos trabajos. Me dijo que toda la temporada 2 cuando hablas de a granel, no creo que hayan usado más de un galón de sangre en la temporada 2, lo creas o no. En la temporada 3, ya tenemos tres galones y medio de sangre. Eso debería darte una pequeña indicación de dónde está yendo».