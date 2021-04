Adriana Azzi: Horóscopo del 30 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 30 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Resistencia.

Número de suerte: 115

No tengas miedo tienes, dios a tu lado. Llega un avance a tu vida. Hablas con un hermano y solucionas un problema económico. Recibes ayuda inesperada. Cuidado con las traiciones. Cambio en lo económico en positivo. Debes adaptarte en donde estas. Firmas y logros.

Trabajo: Mes de mucho sacrificios. Retrasos en las metas. Cambios en lo laboral no esperado.

Salud: Dolor de abdomen.

Amor: Llega a tu vida una persona especial que se queda a tu lado. Caminos abiertos en lo que vas hacer.

Parejas: Paseos en familia. Mudanzas y acuerdos. Se acerca alguien que te da buenas vibras.

Solteros: Dejaras a un lado a personas que no te conviene. No entiendes algo que pasa a tu lado.

Mujer: Sentirás que todo está lento. Estarás muy ermitaño. Harás deportes. Cambio en viaje.

Hombre: Recibes ayuda espiritual por un sacerdote. Romperás con viejos esquemas.

Consejo: Controla los caprichos.

Tauro

Palabra clave: Perseverancia.

Número de suerte: 909

Despierta, la vida continua. Una nueva relación laboral. No sabes qué decisión tomar en un ofrecimiento. Contacto espiritual. Mejora lo económico. Hermano del extranjero te ayuda. Logras vencer obstáculo y sigues en lo que quieres. Debes administrar mejor tú tiempo. Viajes.

Trabajo: Estarás antipático (a) con compañeros. Días de cautela en lo económico.

Salud: Estabilidad.

Amor: Cupido está a tu lado buscando a alguien especial. Trabajas con un grupo que te hará crecer en lo personal.

Parejas: Dias muy improductivo. Controlas el ajetreo o estrés en tu entorno de trabajo o donde vives.

Solteros: Hecho curioso con una estrella. Recibes apoyo de una madre. Algo con un carro.

Mujer: Hecho curioso con la imagen. Alegrías y celebraciones. Recibes ayuda sin ningún interés.

Hombre: Ambiente de trabajo amistoso. Todo cambiara a tu favor. Actúas eficazmente en algo que quieres.

Consejo: Ten calma, nada apurado funciona.

Géminis

Palabra clave: Calidad.

Número de suerte:032

No culpes a los demás de lo que haces. No te sientas mal por algo que pasa. Tú sabes lo que no te conviene. Deja el mal humor. No discutas con los demás. Haces un ritual de prosperidad. Dinero que llega. Cuidado con salidas nocturnas con otras personas. Buena energía a tu lado.

Trabajo: Usa tus protecciones en el trabajo. El que se va no hace falta ya vendrá otro.

Salud: Sin novedad.

Amor: Inquietudes o problemas económico. Cuidado con madre enferma. Lo que es tuyo nadie te lo quita.

Parejas: Ayudas a tu pareja. Reuniones familiares. Luchas que se enfrentan por dinero de una mujer.

Solteros: Personas jóvenes con alegrías. Cambio de una fecha. Te cancelan un dinero por trabajo realizado.

Mujer: Llamadas importantes que recibes de amigos del pasado. Dinero que te cancelan.

Hombre: Ganancias por negocio. Alegrías. Cobras o pagas una factura. Viaje donde tardas en regresar.

Consejo: No te sientas culpable de nada.

Cancer

Palabra clave: Fuente.

Número de suerte: 691

Saca de tu lado a terceras persona. Envías un mensaje y serás escuchado (a). Alguien te dirá que te encargas de algo. Debes prepararte para proyectos familiares. Cambios en tu vida ya que te comprometes. Debes analizar una información que te llega. Cuidado con las pasiones.

Trabajo: Serás importante en una reunión. Tomas decisiones y estar claro en lo que quieres. Grandes metas.

Salud: Masajes.

Amor: Deja los miedos. Adelante. Busca tus sueños. Viajes que te invitan después de la cuaresma.

Parejas: Cuidado con la resistencia que tienes en un grupo. Alguien del pasado que llega en lo que trabajas.

Solteros: No andes de noche en la calle. Hecho curioso con una bicicleta. Mujer esotérica que te busca.

Mujer: Buscas ayuda en la vida espiritual. Hecho curioso con un anillo y un símbolo. Cambio de ropa apurada.

Hombre: Alguien te vigila. Nuevos cambios. Un nuevo empleo donde te ganas un buen dinero.

Consejo: Protégete de los riesgos en la calle.

Leo

Palabra clave: Amiga.

Número de suerte: 215

Buscas luz con la vida espiritual. Escucha tu voz interior. No te dejes manipular por los demás. Esta semana utiliza tu conciencia interna. Dale el valor a quien se lo merece. Viajes por negocio. Un nuevo amor que llega a tu vida. La abundancia está contigo. Recibes un regalo.

Trabajo: Préstamo que se da. Recoges lo que sembraste. Amigo que te pide empleo. Los cambios son buenos.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Flores regalos muchos presentes que te sorprenden. Recibes un mensaje espiritual.

Parejas: Te liberas de una mujer que causa problemas. Le darás la espalda a un amigo. Te busca una amiga.

Solteros: Te avisan de una persona enferma. Se aclara un chisme. Cansancio por mucho trabajo.

Mujer: Evita confrontar a otros por chismes. Querrás un descanso por mucho estrés.

Hombre: Superas crisis por mal carácter. Amigo que te ayuda. Compartes con nuevas amistades.

Consejo: Ten fe, bendice tu día.

Virgo

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 284

Cambios en tu casa de todo. Cuidado con accidente de algo que se cae donde trabajas. Debes abrir las ventanas de tu cuarto. Cambios de vida para que llegue la prosperidad. Rumores en tu entorno por amoríos con persona casada. Cambios en tu vida. Compras necesarias. Lees un libro.

Trabajo: Cuidado con el dinero no lo malgastes. Estabilidad. Un trabajo paralelo. Te ofrecen algo mejor.

Salud: Todo bien.

Amor: Estás muy rebelde deja las manipulaciones. Busca tu libertad. No dejes que los demás digan que vas hacer.

Parejas: Alguien que te pide perdón de la parte laboral. Hecho curioso con algo de fotos del pasado.

Solteros: Negocio que se da. Estabilidad. Cierre de ciclo. Empresa que te llama para trabajo.

Mujer: Algo extra de dinero que llega a tu vida. Celebraciones y alegrías. Encuentros. Alguien que te da felicidad.

Hombre: Te compras ropa de color para evento especial. Algo rápido que llega para ti.

Consejo: Debes dialogar es importante.

Libra

Palabra clave: Placer.

Número de suerte: 700

Cambios. Reflexiones de un problema. Compra alimento has lo que puedas. Dinero que te llega y solucionas problemas económicos en tu casa y para hacer compras de alimentos. Hijo con buenas noticias. Estarás en una nueva empresa con muchas oportunidades económicas.

Trabajo: Cuidado no grites tienes la capacidad para vencer con tranquilidad todo. Éxitos y logros aunque no lo creas.

Salud: Cansancio.

Amor: Estás cargando con una situación difícil por qué quieres ayudar. Tú puedes estar solo (a) y sales adelante.

Parejas: Nuevos inicios. Triunfo. El mundo en tus manos aprovecha el momento. Logras algo que quieres.

Solteros: No le des la espalda a quien te ayudó en cierto momento. Padre que te busca o te necesita.

Mujer: Se hace justicia en una situación en algo que es tuyo. Te ofrecen nuevas ayudas.

Hombre: Se fortalece tu integridad. Esa mujer que te gusta se acerca a ti. Nuevas relaciones.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Escorpio

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 440

Estarás pendiente de un amigo o familiar con mucha depresión o tristeza. Recibes noticia de una vivienda. Hijo que te da la noticia de que se casa. Compra de vehículo o venta. Mujer embarazada que te da la sorpresa esta semana. Reunión de mujeres adulta cercana por familiar.

Trabajo: Tristeza en tu sitio de trabajo por un problema de compañero personal con pérdida.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Alegrías en tu casa que ya que se reconcilian después de mucho tiempo sin hablar.

Parejas: Sales de descanso o por salud necesitas un reposo. Busca ayuda profesional.

Solteros: Luchas internas que tienes que controlar ya que no te deja evolucionar.

Mujer: Rituales de amor que haces para mejorar la relación con tu pareja. Salidas nocturnas.

Hombre: De tu trabajo te envían de viaje. Compras en sitio de mucho calor. No tomes decisiones apresuradas.

Consejo: Baja los niveles de angustia.

Sagitario

Palabra clave: Buscar.

Número de suerte: 622

Buscas un nuevo camino para tu familia. Estarás pendiente de alguien que no está a tu lado, no sabes qué hacer con la situación que pasa en tu casa. Reuniones familiares. Nuevas mujeres en un grupo que te dan el apoyo necesario. Ten calma no discutas. Nuevas ideas e inicios.

Trabajo: Proyectos que no se concreta. Alguien del pasado o familiar que te busca para ofrecerte algo de un empleo

Salud: Estrés.

Amor: Un nuevo amor. Ve bien hasta donde puedes hacer las cosas y cuáles son tus limitaciones.

Parejas: La estrella de la fortuna te acompaña en este día. Suerte. Tranquilidad. Tendrás confianza y evolución.

Solteros: Este es el momento de confiar en ti en lo que haces que es lo que tienes y evolucionas.

Mujer: Es el momento de que te esfuerces un poco más en lo que quieres y estás haciendo.

Hombre: Sigues esperando a esa persona. Nuevos caminos abiertos por la economía.

Consejo: Olvida el pasado, continúa tu vida.

Capricornio

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 915

Estarás envuelto en una lucha donde serás vencedor pero con muchos obstáculos. Avanza todo lo detenido. Ganancias. Cambio de la rutina Reunión familiar por cumpleaños. Buenos logros y resultados positivos. Es el momento que habías estado esperando para hacer algo.

Trabajo: Nuevos negocios que te cambia tu economía. Algo lento que te trae retraso en pagos y te inquietas.

Salud: Indigestión.

Amor: Todos los sacrificios te harán más fuerte mucho adelante querido no caigas y si te pase levántate.

Parejas: Embarazo en puerta. Abundancia. Buenos negocios en alimentos. Viajes sin regresos.

Solteros: Vencerás una situación de viajes de ida y vuelta por cobros. Termina una situación e inicias otro.

Mujer: Te separas de una persona importante de tu vida por no aclarar las cosas. Compra de ropa.

Hombre: Ve lo bueno de los cambios. Estarás de reposo o un descanso que recibes hoy. Disfruta lo que tienes.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Acuario

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 091

Competencias que ganas. Alegrías y celebraciones. El cambio está latente en tu vida. Nuevas forma de vivir. Hombre o padre que te da el dinero que necesitas. Viajes pronto para buscar un cambio y consigues ayuda de una mujer. Compra de vehículos. Tendrás mudanza seguro.

Trabajo: Tendrás que hacer elecciones realmente fuerte. Las cosas llegan muchas veces solas.

Salud: Mareos.

Amor: Se activa el amor. Cuidado con la soledad que vives. Cambios en tu vida familiar. El amor se activa.

Parejas: Nuevo compromiso. No gastes de más. Después de una conversación logras el apoyo de un hombre.

Solteros: Hecho curioso en un ascensor. Nuevas oportunidades. Tendrás que escoger entre varias personas.

Mujer: No cuentes tus problemas personales. Conoces a una persona que será importante en tu vida y te dará estabilidad.

Hombre: Los cambios son buenos. Escucha tu yo interno. Algo con tecnología que te toca atender. Nuevos retos.

Consejo: Dale amor a tu hogar.

Piscis

Palabra clave: Orgullo.

Número de suerte: 676

Actúa de forma distinta con un familiar o comadre. Hijos con alegrías. Crecerás un poco más en lo que estás pensando. Equilibra tu energía y sales adelante. Alegrías y nuevas experiencia. Sientes que no eres feliz. Nuevas decisiones que te cambia la vida. Compra de vehículo.

Trabajo: Buscaras seguridad y solidez en una persona conocida. Estabilidad con negocio que cambia tu vida.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Nuevos amores. Debes hablar claro con las personas que están a tu lado y escucharla (o) un poco.

Parejas: La oportunidad que te da la vida no la pierdas. No digas no estudia las situaciones que te ofrecen.

Solteros: Reconoces las limitaciones. Cuídate las espaldas en el negocio que haces con otras personas.

Mujer: Nuevas oportunidad ya que se cierra un ciclo e inicias otro con mucha abundancia.

Hombre: Buenos inicios. La estrella de la fortuna te acompaña. Baños con flores de girasol.

Consejo: No dejes pasar las cosas, que te molestan.

