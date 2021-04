AN/2015 condena agresiones sexuales: Deben identificarse para erradicarlas

La Asamblea Nacional electa en 2015 condenó este viernes todo tipo de agresión, abuso o violencia sexual, ante las recientes denuncias surgidas en redes sociales contra personalidades y comunes que habrían abusado o acosado a mujeres.

Por medio de un comunicado manifestaron que tales conductas no pueden ser toleradas ni normalizadas, al tiempo de resaltar la importancia de educar y generar conciencia sobre la gravedad de tales delitos.

A continuación el comunicado completo:

Desde la Asamblea Nacional de Venezuela, representada por hombres y mujeres dedicados a la recuperación de la democracia y libertad del país, condenamos de forma categórica cualquier agresión, abuso o violencia sexual. Estas conductas no pueden ser toleradas ni normalizadas bajo ningún pretexto. A las víctimas de tan terribles actos, expresamos todo nuestro apoyo, requiere valentía hacer frente a los agresores a pesar de los riesgos, sus denuncias son un mensaje claro sobre los problemas que enfrentamos corno sociedad.

Ante esto, resulta fundamental educar y generar conciencia sobre el alcance y la gravedad de este tipo de delitos, que posee diversas formas y modos de accionar, algunos de los cuales pueden llegar a ser vistos con menor severidad y se normalizan. Esto debe detenerse, debemos identificar estas agresiones y condenarlas, a fin de erradicar tales conductas.

La violación no es el único delito sexual. El acoso como conducta abusiva también puede presentarse mediante comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos, siempre dirigidos a perseguir o importunar a mujeres y hombres. Está penada la violencia dirigida a forzar el consentimiento para el acto sexual, como también está penado el acoso en todas sus formas para intimidar o aprovechar una posición de superioridad y obtener con ello el consentimiento forzado para el acto sexual.

La difícil situación que atraviesa Venezuela supone también una terrible realidad para las numerosas víctimas de estos hechos. En sus momentos de mayor vulnerabilidad no han tenido el apoyo del sistema, no existen mecanismos de monitoreo y acompañamiento a las víctimas y no existen instituciones a las que acudir en busca de protección. Hoy se han visto forzados a recurrir a las redes sociales por cuanto el sistema les ha fallado.

Invitamos a todas las personas a presentar las denuncias pertinentes, a acudir a algunas de las numerosas ONG encargadas de brindar asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de estos delitos. Nuestro compromiso como cuerpo legislativo es visibilizar las denuncias realizadas de forma valiente y responsable por parte de quienes han vivido tan terribles actuaciones y acompañarlos en el proceso.

Es por ello que ratificamos nuestro apoyo a mujeres y hombres, no están solos en este momento. La justicia y el Estado de Derecho volverán a nuestro país para resarcir a las víctimas y generar los espacios necesarios para la erradicación de estas terribles conductas que afectan a tantas personas inocentes.