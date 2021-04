Así funciona el proceso de reprogramación de citas del Saime

1162232

El director de tecnología del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Eduardo Pino, expresó el pasado miércoles 28 de abril que las citas reprogramadas en semanas denominadas radicales volverán a ser reagendadas por la autoridad migratoria.

«Las citas se empezaron a reprogramar a raíz de la pandemia. No es que el usuario va a perder su cita. Se están reprogramando de acuerdo a las fechas que tome el sistema, que no dice cuándo es semana radical y cuándo es flexible», destacó Pino en un video difundido a través de la cuenta de Instagram de la institución.

Asimismo, el director de tecnología del Saime indicó que «la gente se asusta cuando la cita le cae en (semana) radical, pero nosotros estamos conscientes que cuando llegue ese momento se seguirá reprogramando, para que la persona no pierda su cita».

«Las de ahorita de mayo, serán reprogramadas para el mes de junio sin ningún tipo de problemas», prosiguió el funcionario.

Por otro lado, Pino explicó que actualmente existe «un problemita» al momento de hacer el pago de la cita, ya que muchas personas luego de descontado el dinero de su cuenta bancaria, no ven la cita en el sistema.

«Si la persona solicitó su cita y no la ve en sus trámites, dice: me estafaron, el Saime me quitó los reales. No, su cita queda en cola, cuando usted entra al portal y solicita la cita, le aparece cuántas personas tiene usted por delante y la oficina que escogió», puntualizó el director de tecnología del Saime.

Eduardo Pino concluyó aclarando que «cuando las personas que tiene por delante empiecen avanzar a usted le será asignada su cita, no la va a perder», en respuesta a las múltiples denuncias que se leen en las redes sociales, donde usuarios aseguran que el Saime los estafó, pues les debitó el dinero de su cuenta y no les asignó la cita.

