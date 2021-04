Cardenal Porras: No podemos politizar la vacunación o quedar como que solo un grupo son los únicos que se preocupan por la salud de los venezolanos

Lograr el cambio político, económico y social de Venezuela no es cuestión de soluciones mágicas. Para el Cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, en momentos donde el país vive la peor crisis y emergencia humanitaria agravada por la pandemia, la racionalidad debe prevalecer. «Nada logramos con la violencia, no se trata de caernos a tiros, no es quitar a uno para poner a otro. Lo que permitirá echar para adelante es un sentimiento real de conciliación, no quedarnos de brazos cruzados llorando lo que estamos padeciendo», expresó.

Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara

Hoy cuando la nación se llena de júbilo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, primer laico declarado beato en el país, el Cardenal Baltazar Porras exhortó al país a seguir el ejemplo que en vida dio el médico de los pobres, de entrega, servicio por los más vulnerables, bondad, religiosidad y espiritualidad.

Usted ha dicho que José Gregorio Hernández es la imagen más penetrante de la espiritualidad venezolana. ¿Cómo debemos vivir su beatificación?

Usted ha dicho que José Gregorio Hernández es la imagen más penetrante de la espiritualidad venezolana. ¿Cómo debemos vivir su beatificación?

No solamente admirando a José Gregorio Hernández sino imitándolo. Su legado debe continuar en el tiempo. Ya hay iniciativas que están en marcha en las diócesis y en la capital para que haya junto con los sitios de peregrinación una obra en el campo de la salud para atender a los enfermos. Contamos con un programa de becas de posgrado y pregrado para estudios de medicina y enfermería. La iniciativa se expande por Canadá hasta la Patagonia y llega a Asia, por iniciativa de los venezolanos que han emigrado.

¿Qué debemos aprender los venezolanos del médico de los pobres?

Si hay algo que tiene que enorgullecernos fue ese pléyade de médicos de finales del siglo XIX que modernizaron la medicina, uno de ellos es José Gregorio Hernández, pero también Francisco Antonio Rísquez, Luis Razzetti, David Lobo. Dieron lo mejor de sí y comenzaron a fomentar en un país descuidado en el campo de la salud, las facultades de medicina y universidades nacionales. Tenemos que darle también un reconocimiento especial a todo el personal sanitario que hoy lucha contra el coronavirus en Venezuela. Gente que ha estado dando lo mejor de sí con todas las precariedades. Todos esos valores se deben potenciar.

Para leer la nota completa, pulsa aquí

Apóyanos Compartiendo :