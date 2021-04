España | «Irá a manifestarse con los sindicatos… contra el Gobierno»

Rocío Monasterio ha cargado este viernes contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha ridiculizado por anunciar «su presencia en una manifestación con los sindicatos contra el Gobierno» del que forma parte. La candidata de Vox ha hecho más sangre: «Pero vamos a ver, ¿no ha entendido que pertenece al Gobierno de España?».

Rocío Monasterio ha criticado la tarea de los sindicatos tradicionales, como CC.OO. y UGT, y ha asegurado que han «abandonado» a los trabajadores y que están «pagados» con los sueldos de los madrileños.

Así lo ha expresado 24 horas antes de que se celebre el Día de los Trabajadores en un acto en Leganés, junto al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y donde ha cargado contra la izquierda «cínica» que se atreve a hacer «cordones sanitarios» a los que defienden la libertad.

En esta línea, ha reprochado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que «se atreve a anunciar su presencia en una manifestación con los sindicatos contra el Gobierno». «Pero vamos a ver, ¿no ha entendido que pertenece al Gobierno de España?», se ha cuestionado.

En concreto, ha aludido a CC.OO. y UGT de los que ha dicho que «trabajan para determinados partidos», ha pedido que se acabe con las subvenciones a sindicatos «que no representan a todos los españoles» y que los mismos se tienen que financiar únicamente con los cuotas de sus afiliados.

Rocío Monasterio ha criticado también que ambos sindicatos manden cartas a los trabajadores diciéndoles que «no voten a Vox» y sugiriéndoles el voto. «Pero como se atreven a hacer eso?», ha manifestado y ha añadido que estos sindicatos no hacen «absolutamente nada por la gente».

También, ha hablado del «cinismo» de la izquierda y ha insistido en que Vox ha llegado a la política a decir «todo sin miedo a nada ni a nadie». Por ello, ha señalado que ha llegado el momento de «con valentía y con coraje» ir a las urnas y decirles «se acabó con la tomadura de pelo».

Solidaridad

En este sentido se ha expresado también Ortega Smith, quien ha ensalzado la labor del sindicato que apoyan, Solidaridad, del que asegura que es el único «patriótico, social, no vendido a las subvenciones y que no es correa de transmisión de intereses de lobbies».

El también portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha apelado a los madrileños que todavía dudan pero que tienen claro que no quieren que gobierne la izquierda porque es «sinónimo de pérdida de libertad, de ruina económica, de mentira y manipulación».

Así, ha lanzado que la candidata del PP y actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no podrá volver a serlo si no es «por la ayuda de Vox», que la izquierda no podrá entrar en la Comunidad «si Vox lo impide» y que las políticas de «ideología de género, de imposición y memoria histórica no serán desterradas de la Comunidad de Madrid si no es gracias a Vox».

Ha valorado que Vox es la única fuerza capaz de «condicionar al PP» y de no dejar que se «rindan» ante las políticas de la izquierda. «Los verdaderos adversarios, muros de contención, los que de verdad plantamos cara somos los que formamos parte de esta candidatura», ha apostillado.

Considera que a la izquierda solo la vencerá «la decisión, la coherencia y los principios» y ha mandado un mensaje al PSOE y sus socios: «Que les quede muy claro, nuestro objetivo es derrotaros en las urnas, en los tribunales y en las calles».