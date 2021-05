Esposo de venezolana asesinada en Estados Unidos: «Me siento culpable»

1163269

Caracas.- Yhony Castro, esposo de Rossana Delgado, venezolana asesinada en los Estados Unidos, admitió sentirse culpable de haber intervenido en la investigación para dar con su esposa, que fue encontrada sin vida el pasado 24 de abril.

«Me sentí culpable porque yo llegué a esa casa; y yo no sé si porque la policía no me hizo caso ese día, al yo llegar a esa casa cometí un error y por eso esa gente le hizo daño a mi esposa», dijo en una declaración que ofreció al canal Univisión.

Como se recordará, Yhony Castro se encargó de buscar a su esposa siguiendo pistas y rasteando sus última ubicación con un GPS. Todas las pistas lo llevaron a una casa, donde confrontó a una de las ahora sospechosas del crimen. Posterior a este altercado, la mujer apareció sin vida en un terreno baldío cerca de la residencia.

«Siento mucha tristeza y mucho dolor. Fueron 22 años al lado de ella. No te voy a decir que fuimos una pareja perfecta; como todas las parejas, peleábamos, pero siempre estuve a su lado», declaró.

Castro indicó además que se mantienen unidos en familia para apoyarse durante este dura situación que atraviesa con sus hijos. Asimismo, señaló que no da crédito a los comentarios negativos que se hacen respecto al asesinato de la venezolana en las redes sociales.

«Esa gente no tiene corazón. No sé cómo pueden comentar algo si no conocen a Rossana. Son gente que no sabe lo que está pasando. Yo no puedo opinar de alguien que no conozco, pero lamentablemente ahora el mundo es así», expresó.

Por el asesinato de la venezolana, los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones en Georgia (GBI) están tras la pista de cuatro sospechosos, identificados como Megan Alyssa Colone, de 30 años y residente de Stone Mountain; Juan Ayala-Rodríguez, de 35 años y residente de Gainesville; Óscar Manuel García, de 26 años y residente de Austell; y Mario Alberto Barbosa-Juárez, de 29 años y residente de Oklahoma City, Oklahoma. También informaron que podría haber un quinto involucrado, pero aún no ha sido identificado.

Betzabé LuzardoVista_4