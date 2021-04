La desidia oficial se instaló en Catalán, municipio Arismendi (FOTOS)

Reporte Confidencial – Carolina Arias | Los vecinos del sector Catalán, municipio Arismendi, reclaman las pésimas condiciones en que se encuentra la vía principal de Guacuco, y el fatal funcionamiento de los servicios.

Vivir sin agua potable, aseo urbano, conexión a Cantv y rodeados de basura, es lo que nos ha tocado, manifiestan los afectados.

En tal sentido, exigen respuestas puntuales a estos problemas que siendo tan básicos, la desidia oficial los ha dejado convertir en un monstruo.

Advierten que la preocupación de los habitantes crece porque hace 15 días el sector Catalán fue el que más casos de coronavirus registró, y no hay manera de cumplir las medidas sanitarias con la condición de los servicios.

«Alcalde Alí Romero, no vemos coherencia en sus avisos y promociones por redes; busque mecanismos y pague para implementar operativos de limpieza. Tenemos preguntas que quedan en el vacío o será que Catalán ya no es parte del municipio. Que todo no sea como los supuestos arreglos de las líneas Cantv, otra mentira más», señalan los vecinos.

Reporte Confidencial

