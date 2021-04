Las reacciones tras el suicidio de Willy McKey

El poeta y ensayista venezolano Willy McKey se suicidó en horas de la tarde de este jueves en Argentina, luego de que fue acusado de incurrir en abuso sexual a una menor de edad.

En un mensaje en la red social Twitter, McKey escribió: «No sean esto. Crece adentro y te mata. Perdón».

Según el periodista venezolano radicado en Buenos Aires, Alfredo Izaguirre, fuentes policiales confirmaron la muerte de McKey, tras presuntamente lanzarse al vacío desde el noveno piso del apartamento de una amiga que había salido a «realizar unas compras en la zona y al regresar encontró el cuerpo sin vida en la calle».

Sin embargo, Izaguirre rectificó en otra publicación que el «cuerpo sin vida del escritor fue hallado en el patio interno del edificio de la Avenida Córdoba al 3000 donde vive su amiga y no en la calle».

El medio argentino Infobae se hizo eco de la información, pero aclaró que la noticia se encuentra en desarrollo.

El comunicador social venezolano, Willy McKey reconoció el miércoles que abusó sexualmente de una menor de edad de 16 años, por lo que tras la confesión fue expulsado de Prodavinci, el medio de comunicación en el que trabajaba.

George Harris mejor conocido como “El George Harris”, redactó una frase en las redes y armó una ola de comentarios, tras hablar sobre el suicidio del poeta y escritor Willy Mckey, acusado de abuso y acoso sexual.

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se suicidó este 29 de abril el escritor Willy Mckey. La información la confirmó el periodista Alfredo Izaguirre, fuentes policiales confirmaron la muerte de Willy McKey en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. El escritor Venezolano se quitó la vida arrojándose al vacío de un 9no piso, luego de confirmar las denuncias en su contra, además de dejar un comunicado pidiéndole perdón a las víctimas y a su esposa.

Harris nació en Caracas, Venezuela, él es comunicador social, actor, presentador, un gran comediante, pero sobre todo un gran influencer, a través de su red social expresó «Las redes logran hasta que te mates» refiriéndose al suicidio del escritor venezolano. Por supuesto, de inmediato los internautas reaccionaron a esta frase y entre esos comentarios opinaron ¨No le quedaba de otra sus errores más todo lo malo que hizo lo llevaron a tomar esa decisión¨, ¨Debió enfrentar su error y no hacer eso¨, ¨Era un sádico mama..vo¨.

Las víctimas no son responsables de lo que hagan los agresores.

Que triste que desde cuentas anónimas se quiera usar el proceso que vivimos para pasar factura y dar herramientas a un Fiscal de mentira para actuar. «Muchas mujeres», Cuáles?. Y no me etiqueten en sus publicaciones porque no comulgo con mentiras #29Abril

