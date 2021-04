Líderes venezolanos piden a senadores apoyar a migrantes con TPS

1161975

Miami.- Al menos 250 líderes y organizaciones venezolanas presentaron una carta a los senadores por el estado de Florida, Estados Unidos, Marco Rubio y Rick Scott, para den su voto a favor de un proyecto de ley que abre la oportunidad a los migrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) a optar por la ciudadanía.

La carta enviada el miércoles 28 de abril pide a los legisladores que apoyen el proyecto de ley Secure Act con el que se pondría fin a la «incertidumbre», como dicen los firmantes, a los 650.000 amparados con el TPS, entre ellos unos 320.000 venezolanos que en su mayoría residen en Florida.

«Nuestra gente, para continuar desarrollándose, necesita poder planear a largo plazo y echar raíces con la tranquilidad de que no tendrán que recoger su vida y meterla en una maleta si hay un cambio de administración que decida no renovar el TPS«, dijo la presidenta y fundadora de Venezuelan American Alliance, María Antonieta Díaz, en unas declaraciones recogidas en un comunicado.

De acuerdo a los firmantes de la misiva, entre quienes figuran las organizaciones Florida Immigration Coalition (Flic) y Center for Democracy and Development in the Americas (Cdda), señalan que para que la norma presentada por el senador demócrata Chris Van Hollen salga adelante requiere el respaldo de 10 senadores republicanos y un co-patrocinador de este partido.

La carta urge a Rubio y Scott a apoyar una iniciativa que beneficiaría a los inmigrantes de los 12 países amparados por el TPS, Venezuela entre ellos desde el pasado mes de marzo tras el decreto firmado por el presidente de EE.UU., Joe Biden.

«El beneficiario promedio del TPS tiene más de 20 años viviendo en Estados Unidos, colaborando con la economía del país y ayudando en la reconstrucción y recuperación después de la pandemia, y sin embargo, muchos de ellos viven en una incertidumbre constante, porque necesitan registrarse nuevamente en el programa cada 6 a 18 meses y pagando altas tarifas», destaca la carta.

La misiva surgió tras una cumbre virtual celebrada el pasado 17 de abril entre representantes de Venezuela, Haití y países de Centroamérica, y en la que participaron también el mismo Van Hollen (D-MD), así como los congresistas por Florida Darren Soto (demócrata), Carlos Giménez y María Elvira Salazar, estos últimos republicanos.

EFEMigración

EFEMigración