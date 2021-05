Los 6 de Citgo salen del Helicoide bajo arresto domiciliario

La Administración de Nicolás Maduro otorgó este viernes la medida de arresto domiciliario a los seis ejecutivos de Citgo que estaban presos en el Helicoide desde el 2017.

AP confirmó la liberación parcial de los seis empleados de la filial con sede en Houston. Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados mientras participaban en una junta en Caracas justo antes del Día de Acción de Gracias en 2017, tras haber sido convocados a Venezuela para que asistieran a dicha junta en la sede de Pdvsa, propietaria de Citgo.

Los así llamados 6 de Citgo ya habían sido puestos en arresto domiciliario en diciembre de 2019, pero fueron encarcelados de nuevo el mismo día en que el presidente Donald Trump recibió al líder opositor venezolano Juan Guaidó en la Casa Blanca.

Desde entonces, el gobierno estadounidense -tanto la administración de Donald Trump como la de Joe Biden- demandó en reiteradas ocasiones su liberación.

En noviembre de 2020, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo dijo que “habiendo pasado ya más de tres años detenidos injustamente en Venezuela por estos cargos engañosos, la mayor parte del tiempo en horribles condiciones carcelarias, estas seis personas deberían ser devueltas de inmediato a Estados Unidos”.

Y en febrero de este año, el actual líder de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se comunicó con los familiares de los seis ejecutivos y les aseguró que haría de su liberación una prioridad.

NEW: Venezuela has just released from jail and gave house arrest to six U.S. oil executives jailed in 2017 on corruption charges. Seems to be a show of goodwill toward @JoeBiden as he reviews the sanctions-heavy policy it inherited from the Trump administration @AP story upcoming

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 1, 2021