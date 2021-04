Perú | Rafael Santos: “Votaré por Keiko porque quiero a mi país”  

“Tenemos otra opción, puede que sea mala, pero no es la peor, así sea una ka, una zeta o ye, cualquier cosa será mejor que una ideología marxista-leninista”, precisa el excandidato a la presidencia, Rafael Santos.

Este miércoles 28 de abril, Rafael Santos, excandidato a la presidencia, afirmó que a pesar que no es “Keikista”, dará su voto a favor de Keiko Fujimori por el bienestar del país. “No soy keikista, no soy fujimorista y me cuesta votar por Keiko, me cuesta mucho; pero quiero más a mi país que el odio que puede tener. Me cuesta mucho, pero lo voy a tener que hacer porque mi país está primero. El futuro de mis hijos está primero”, declaró en una entrevista para Exitosa.

Además, sostuvo que la candidatura de Pedro Castillo es muy radical y planea una ideología trasnochada y esto prevé un fracaso como Cuba y Venezuela. “Tenemos otra opción, puede que sea mala, pero no es la peor, así sea una ka, una zeta o ye, cualquier cosa será mejor que una ideología marxista-leninista que no va a salir del poder. Desde Chiclayo está incitando a que el pueblo se levante si no sale elegido. Eso es generar odio”, precisó.

Por último, dijo que la población elegirá bien (dudando de un eventual triunfo de Pedro Castillo). “Los peruanos, por más humildes que sean, son inteligentes y no van a respaldar una propuesta que llevó al Parlamento a personas vinculadas al terrorismo, responsable de la muerte de miles de peruanos”, culminó.