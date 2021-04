¡Pica y se extiende! Mimi Lazo acusa a George Harris de violar a su hija (Imágenes grotescas)

Mimi Lazo confesó que su hija Sindy Lazo fue agredida sexualmente por George Harris.

Debido al movimiento «Yotecreo», creado con la finalidad de proteger, apoyar y escuchar a la mujer en contra de la violencia, acoso y abuso sexual, varias victimas han salido a la palestra a contar sus testimonios, siendo algunos de sus victimarios personalidades conocidas del medio artístico.

Una de las actrices venezolana en apoyar está causa es Mimi Lazo, quien además rompió el silencio y confesó que su hija Sindy Lanzo había sido agredida de forma verbal y sexual por George Harris. De este modo, la criolla relató que el comediante en una ocasión durante su show llegó a referirse de manera despectiva hacia Cindy. A través de su cuenta de IG, se desahogó diciendo:

«Hoy ha sido un día triste, triste, triste… Cómo no sentir ganas de llorar? Mi gordo me dijo, vamos Mimi, a tu lugar favorito frente al mar, con un vino. Pero no hay Chablis ni Albariño ni siquiera el mar que tanto alivia, que mitigue esta sensación. El dolor de todas esas mujeres queridas y admiradas, la indignación, la tristeza de que toda esta tragedia haya ocurrido. Agradezco tener a mi lado un hombre como Luis», dijo.

«Gracias a @yotecreovzla por apoyar y respaldar este importante y necesario movimiento. Ayer, cuando mi hija adorada @sindylazo publicó su apoyo a estas muchachas y preguntó qué les parecía lo que ella había vivido, me produjo un gran dolor. No se pueden comparar las experiencias, claro, pero tenemos que preguntarnos dónde se origina esta cultura de abuso impune contra la mujer», confesó.

«Recordé la noche en la que salimos a celebrar el triunfo de Sindy como la primera MasterChef Latina y me mostraron un video de un comediante que muchos respetan, incluso yo misma admiraba. Guardo el video para que no se me olvide, cómo se me han olvidado tantas agresiones e injurias en mi contra. Esta era contra mi hija. En su show, George Harris agredía a mi hija con gran violencia sexual: ‘Si te pica la pepita, Sindy, ven a mamarme el güevo’, reveló.

«Su público le aplaudía el ‘chiste’ infame. Eso me dolió mucho como madre y como mujer. La violencia contra la mujer no es sólo la violación criminal, se gesta mucho antes en nuestra cultura misógina. En la palabra machista. En el chistecito, En la tolerancia a lo inaceptable. La violencia contra la mujer disfrazada de humor, sigue siendo violencia. Hemos normalizado esto por demasiado tiempo ya. Repito, no se compara con lo vivido por estas muchachas admirables, pero es el origen, y tenemos que atenderlo con urgencia. Mi amor y respeto absoluto por todas ustedes, mujeres valientes!».

