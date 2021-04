Protestan por fallas en los servicios públicos en la Isla de Coche

Los habitantes de la Isla de Coche protestaron frente a la Alcaldía del municipio Villalba, estado Nueva Esparta, por las fallas en los servicios públicos en la región.

Luis Marcano, residente de San Pedro, enfatizó que es una marcha pacífica dónde los residentes de cada caserío se unieron hasta llegar a la Municipalidad.

Asimismo, indicó que el servicio del agua llega cada 45 días y las reservas no pueden alargarse durante todo este tiempo, y un camión cisterna tiene un valor de 40 dólares.

“Nosotros nos dedicamos a la pesca, y aquí casi no salimos a faenar por la escasez de combustible. Nos venden gasoil dos veces a la semana y eso no alcanza. Si no trabajamos como podemos pagar un cisterna en 40$. Lo poco que pescamos lo usamos para comer”, dijo Marcano.