Publican nuevas fotos del reboot de ‘Children of the Corn’

La clásica historia de terror de Stephen King vuelve al cine en una versión renovada para atraer a las generaciones más jóvenes, así que para aumentar las expectativas entre la audiencia fueron publicadas esta semana las nuevas fotos del reboot de ‘Children of the Corn’.

Para los que desconocen, ‘Los niños del maíz’, conocida así en Hispanoamérica es un cuento corto, sobre una pareja que tras un accidente automovilístico deben pedir ayuda a un pueblo, pero ahí se darán cuenta que los niños tomaron el control cuando los infantes ejecutaron a todos los adultos del lugar. La historia tuvo varias adaptaciones cinematográficas, pero la más recordada es la de 1984, dirigida por Frietz Kierschy protagonizada por Peter Horton y Linda Hamilton.

Ahora, la próxima versión cambiará un poco la trama y pondrá como la protagonista a una adolescente en lugar de una pareja. “Una niña psicópata de 12 años en un pequeño pueblo de Nebraska recluta a todos los demás niños y se lanza a un alboroto sangriento, ejecutando a los adultos corruptos ya cualquier otra persona que se le oponga. Un estudiante de secundaria brillante que no acepte el plan es la única esperanza de supervivencia de la ciudad «, se lee en la sinopsis oficial.

Para ver un vistazo con más detalles de esta futura película, fueron reveladas las nuevas fotos del reboot de ‘Children of the Corn’ donde se muestran a los niños psicópatas, haciendo rituales o bailando en un campo de maíz abandonado a sí como también de la protagonista , quien en casi todas la imágenes tiene una cara de miedo.

Fuente: ANVL Entertainment

La fecha de estreno de ‘Children of the Corn’ aún no es confirmada ya que iba a llegar a los cines en octubre del año pasado, pero la pandemia del coronavirus retrasó sus planes, por lo que habrá que esperar para más actualizaciones. Su director será Kurt Wimmer, mientras las actuaciones estarán a cargo de Elena Kampouris, Kate Moyer, Alyla Browne, Miranda Cash, Trey Daniels, Luke Dean, entre otros.

