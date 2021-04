Revelan cuándo se publicará el trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’

Después de que Tom Holland, y el resto del elenco, anunciaron que las grabaciones llegaron a su fin, una duda llegó a los fans y esa es, cuándo se publicará el trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’.

La película del Universo Cinematográfico Marvel (MCU), tiene la particularidad de ser la primera superproducción live-action protagonizada por el superhéroe titular que no se estrena en verano.

La combinación de la pandemia por el coronavirus y la reestructuración de la Fase Cuatro de la franquicia han hecho que la tercera película en solitario de Tom Holland se retrase hasta diciembre.

Las siete películas anteriores llegaron a la gran pantalla en mayo, junio o julio, pero el hecho de llegar justo en el periodo vacacional no va a afectar a las posibilidades de éxito en taquilla de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Al fin y al cabo, su predecesora, ‘Spider-Man: Far from Home’, es el título más taquillero de Sony, y como la película de superhéroes independiente más ambiciosa de todos los tiempos, los fans estarán desesperados por ver Jon Watts tiene preparado.

A estas alturas, sería una gran sorpresa que Tobey Maguire y Andrew Garfield no estuvieran involucrados, y hay muchas posibilidades de que el primer tráiler de ña película tenga una gran revelación.

¿Cuándo se publicará el trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’? Bueno, aún no hay ninguna información oficial por parte de ninguno de los dos estudios implicados, pero fuentes cercanas a ellos afirman que el video podría llegar este verano.

Marvel presentó el tráiler de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘ hace un par de semanas, y faltan menos de cinco meses para el lanzamiento de la epopeya de artes marciales.

Así que el primer vistazo a ‘Spider-Man: No Way Home’ durante el verano coincide con el mismo tipo de calendario para que la campaña de marketing arranque en serio.

Por supuesto, también hay que tomar en cuenta a ‘Eternals’, de Chloe Zhao, que llega un mes antes del próximo trabajo en solitario del arácnido, la fecha de estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ es el 17 de diciembre de 2021

Wipy

Apóyanos Compartiendo :