Ayúdanos a Salvar la vida de la Proteccionista Angélica Burgos.

.

ESPECIAL Angélica Burgos proteccionista animal, Ambientalista, scout y estudiante de la Isla de Margarita. Es una joven de 23 Necesita con URGENCIA ser ingresada a una Clínica y también un tratamiento médico muy costoso🙏

.Tiene actualmente una Infección generalizada e inflamación multisistemica que debe ser tratada de inmediato por una junta médica integrada por (Infectologo, Internista, Cardiólogo, Gastroenterólogo, Otorrinolaringologos, Inmunologos)🙏. Su familia no cuenta con los recursos y cada minuto que pasa es un minuto de angustia porque no está recibiendo la atención médica necesaria.Puedes contribuir con 1$, 2$ o con algo mínimo. Lo importante es colaborar. Si no puedes colaborar con dinero, puedes hacerlo difundiendo a todos tus contactos🤝

.Gracias de corazón por apoyarnos. Con el corazón en nuestras manos te pedimos ayuda!

.Todos queremos volverla a ver Sana sonriendo, cuidando a las tortugas 🐢 rescatando perritos de la calle, planificando una charla, una actividad o sacando sonrisas a los demás 💙

.Por favor ayudanos a difundir. Si no puedes colaborar, difunde con tus familiares, amigos, vecinos y demás 🤝🏻

.

.✓La cuenta zelle:

[email protected]

Nombre: Willmer Peña

Referencia o concepto: Angélica Burgos

✓Cuenta Paypal

🔵Paypal>[email protected] (STEPHAN AGUILAR)

✓Números de cuentas:

✓Oriany Burgos

C. I 19116477

Cuenta Banesco 01340563815632065185

✓Pago movil:

CI: 19116477

Número de teléfono: 04161986586

Banco: Banesco (0134

Nombre Orianys Burgos

Referencia o concepto: Angelica Burgos

Apóyanos Compartiendo :