Esposo de Rossana Delgado supo de su muerte el mismo día que ocurrió

Yhony Castro, esposo de la conductora de uber venezolana asesinada en Atlanta, declaró por primera vez ante los medios luego del fatal suceso.

Un caso que ha estado lleno de mucho hermetismo puesto que ella fue reportada como desaparecida el viernes 16 de abril, apareció muerta el martes siguiente pero fue el sábado 24 de abril cuando la policía anunció oficialmente que la habían encontrado sin vida.

Muchas reacciones se desataron en redes por lo tarde que las autoridades anunciaron que había aparecido. Su esposo explicó a la prensa que fue decisión de la policía, para no afectar el procedimiento de búsqueda de los culpables.

“Hay que dejarlos trabajar. Ellos me habían dicho a mí, el mismo martes que consiguieron a mi esposa, me lo habían dicho, pero no podíamos decir nada para no entorpecer”, declaró la tarde de este jueves luego de una misa en memoria de su esposa.

Ese mismo martes 20 de abril, Yhony Castro dijo durante una entrevista a Noticias 34 Atlanta, que había rastreado las últimas ubicaciones del teléfono de Rossana que lo llevó hasta una casa en Decatur, ahí confrontó a una mujer pidiendo que le regresara a su esposa.

“Donde apagaron el teléfono conseguimos una mascarilla llena de sangre, no conseguí el teléfono, hemos todo lo humanamente posible para conseguir a mi esposa”, dijo.

Tras conocerse los rostros de las personas presuntamente implicadas en el asesinato de Rossana, su esposo quedó impactado al ver el rostro de la mujer que buscan dice Jeniffer Nuñez, amiga de la familia, quien aseguró Megan Alyssa Colone es la misma mujer que vieron en la vivienda mientras iniciaba la búsqueda.

Nuñez agregó que Yhony tocó el timbre de la casa de Decatur y habló con Megan Alyssa Colone, de 30 años, una de las sospechosas de asesinato, sin saberlo en ese momento.

«Fingió que no sabía lo que estaba pasando… se fue corriendo. La familia me dijo que tenía tanto miedo que incluso dejó a una niña pequeña de aproximadamente un año con ellos».

Nuñez agregó que “Yhony pidió que por favor la policía se presentara hasta ese sitio, que él había dado con la última ubicación y que el GPS marcaba que Rossana por su celular estaba ubicado en esa casa y él pidió ayuda a las autoridades, la policía se presentó pero no por la denuncia que hizo sino por la mujer que ahora están buscando a como una de las principales sospechosa por la muerte de Rossana, pidió a la policía para que Yhony y las personas que estaban ahí se retiraran”.

“Hubo muchas otras señales que en ese momento ellos lo mencionaron y la policía no actuó y lo que hizo fue decirle que ’se retirara o lo metían preso’, no actuaron con instinto ni por más que se le mostraron las evidencias de decirle ahí se encuentra y puede que está viva y ellos no actuaron, sino que siguieron un protocolo que me parece absurdo, porque fueron los momentos y las horas más cruciales para haber podido dar con Rossana”.

Yhony Castro dice sentirse culpable porque “si no hubiese ido a ese sitio, quizás ella estuviera viva”, lamentó entre sollozos frente a la prensa.

