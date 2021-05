Lebron James: “Nunca volver a estar al 100% en mi carrera:

La estrella de los Lakers fue un poco cautelosa en su entrevista posterior al juego. Esta derrota en casa ante uno de los peores equipos de la NBA, sin duda, habría dejado a LeBron resentido.

Sin embargo, intentó desviar el problema de la ofensiva tardía de los Lakers (solo anotaron 18 puntos contra la peor defensiva estadísticamente en la historia de la NBA) a su propio tobillo.

“En cuanto a mi lesión , me sentí bastante bien. En cuanto a mi tobillo, a veces estaba un poco apretado … a medida que avancen los juegos, eso seguirá mejorando “. “Nunca volveré al 100% en mi carrera”, dijo LeBron James.

