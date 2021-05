México | “Linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno”, acusa en su contra el gobernador de Tamaulipas

Inmediatamente después de conocer que la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron este viernes su desafuero, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca calificó la acción como “un linchamiento político y penal a todas luces orquestado desde el gobierno”.

Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, los diputados retiraron el fuero al gobernador de Tamaulipas con la intensión de que sea procesado penalmente por el presunto delito de defraudación fiscal agravada por 6.5 millones de pesos.

En respuesta, el gobernador arremetió en contra del gobierno al señalar que “en estos momentos la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos”.

En un menaje emitido al pueblo de Tamaulipas, aseguró que su sentido de la dignidad, y la defensa de la libre voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas, no le permite someterse a dicha “patraña”.

“Se qué mi suerte se decidió hace tiempo; mucho antes de que se me acusara, justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y de los tamaulipecos”.

Tras recibir el respaldo de los gobernadores del Partido Acción Nacional, quienes consideraron que los señalamientos contra el gobernador deben resolverse en el ámbito estrictamente legal, Francisco García Cabeza de Vaca refirió que el odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública “y no hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza, del uso de las instituciones públicas para ser calumniado, castigado, señalado y hasta encarcelado”.

A través de un video que subió a sus redes sociales, el mandatario estatal destacó que “quienes hemos sido oposición al actual presidente desde hace años, una oposición apegada a la ley, a las instituciones, las reglas democráticas, somos ahora foco de la embestida gubernamental, porque este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado como falsamente se ha difundido, y tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar huir a un delincuente o a un capo”.

Aclaró que no le imputan haberse apropiado de recursos públicos en beneficio propio o de su familia, que no ha sido llamado a cuentas por desobedecer alguna ley o algún mandamiento judicial y que no apareció en algún video agarrando dinero en efectivo.

“Por ningún motivo, me desafueran por enfrentar denuncias de violación a una mujer o por acoso sexual contra menores inocentes. No, de ninguna de estas cosas se me acusa”.

El gobernador tamaulipeco dejó en claro que “la mayoría del partido en el gobierno me quiere desaforar y remover del cargo, por no haber pagado supuestamente, los impuestos de la compraventa de un departamento. Eso es todo. Por absurdo que parezca”.

Advirtió que “ningún intento de desafuero, ninguna sentencia a modo, ninguna condena me podrá quitar la dignidad, ni la honra de seguir sirviendo, hasta el último minuto de mi mandato, al Estado libre y soberano de Tamaulipas”.