México | Pese a las afectaciones por la pandemia, el Poder Legislativo logro sobreponerse: Sauri Riancho

Al clausurar el ultimo periodo ordinario de sesiones, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que esta Legislatura ha hecho historia., porque después de casi un cuarto de siglo de organizarse y trabajar en una pluralidad compleja, debió adaptarse al mandato de las urnas, que determinó la conformación de una nueva mayoría parlamentaria y el impulso a un proceso de amplio cambio político.

No obstante, apegados a su tradición histórica, democrática y plural, los grupos parlamentarios han buscado hacerse oír y sostener la lucha democrática. “Esta pluralidad nos enriquece, aporta puntos de vista que contrastan, que engrandecen, que dignifican la labor de las y los representes de toda una Nación, que es también diversa, plural, multicultural y compleja”.

La diputada Sauri Riancho afirmó que la legislatura deja su sello en los anales de la historia, pues el principal conjunto de reformas aprobadas son las constitucionales, por ser las que dan forma a la estructura jurídica del Estado, pero también porque demandan la construcción de acuerdos para conformar una mayoría calificada”. Precisó que el texto constitucional se modificó en 32 artículos, 11 de ellos en más de una ocasión.

Esta Legislatura, agregó, logró impulsar la reforma de más de un cuarto de los artículos constitucionales. “Esta es la magnitud del esfuerzo emprendido. “Sí se pudo construir acuerdo, sí pudimos encontrar los puntos de coincidencia y lograr reformas constitucionales que reflejaran las prioridades de la principal fuerza política, pero también de las minorías que estamos representadas”.

La priista yucateca señaló que se tuvieron un total de 69 sesiones en este año legislativo en su periodo ordinario; 515 horas de trabajo y se presentó en este año mil 694 iniciativas por parte de las y los diputados; hubo mil 258 puntos de acuerdo, 289 dictámenes de ley o decreto aprobados y además 69 acuerdos de los órganos de gobierno.

También dijo que esta legislatura ha hecho historia porque enfrentó, como todo el país y el mundo entero, la crisis sanitaria más grave de los últimos cien años. “Ningún poder público estaba preparado para enfrentar ese reto y sortear las dificultades que ha implicado la pandemia, que ha cobrado la vida de millones de seres humanos”.

No obstante, dijo, pese a las afectaciones, el Poder Legislativo logró sobreponerse, adaptarse y no detener sus labores parlamentarias y otorgarles voz a todos los compatriotas. “No detuvimos las actividades de este Poder, no faltamos a nuestro deber y con las precauciones y protocolos que salvaguardaran la integridad de todos los que aquí laboramos, seguimos representando a quienes nos dieron su voto”, agregó.

La legislatura hizo historia con reuniones a distancia, el uso de medios digitales, votos telemáticos, firmas y documentos electrónicos, en gran medida para que, en medio de las naturales diferencias, las y los diputados se mantuvieran unidos y sin importar los colores partidistas, estuviera primero la vida e integridad de quienes integran este Poder y cumplir con su deber público.