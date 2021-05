Todos los récords que Russell Westbrook ha establecido en abril

Todos los récords que la estrella de los Wizards, Russell Westbrook ha establecido en abril en la temporada de la NBA.

Los que odian a Russell Westbrook tal vez quieran dejar de leer esto porque cerraremos todas las calumnias de Westbrook en este momento. La estrella de los Washington Wizards anotó otro increíble triple-doble el miércoles contra Los Angeles Lakers en camino a otra victoria crucial.

Russell Westbrook terminó con 18 puntos, 18 rebotes y 14 asistencias para lograr el triple-doble número 176 de su carrera en la NBA. Sí, sabemos lo que vendrá después. Los detractores de Brodie afirmarán que Westbrook está haciendo todo esto por sí mismo y que su relleno de estadísticas solo lo beneficia a él y a su resultado final.

Most wins with a triple-double in NBA history:

132 — Russell Westbrook

131 — Oscar Robertson

108 — Magic Johnson

(Submitted by @WestbrookBR_) pic.twitter.com/zxOk7UXyVF

— StatMuse (@statmuse) April 29, 2021