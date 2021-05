Venezolanos en España se unen a beatificación de José Gregorio Hernández

1162591

Caracas.- Los venezolanos en Madrid celebrarán una misa de acción de gracias por la beatificación de José Gregorio Hernández este viernes, 30 de abril, en la Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria a las 7:00 pm, hora de España.

La venezolana Kary Fabiana Prieto contó a El Pitazo que ella y su esposo, Manuel de Jesús González Colina, decidieron mandar a elaborar un cuadro que retrata al médico venezolano, apenas se anunció su beatificación en 2020.

La familia González Prieto cuenta que fue testigo de un milagro del Dr. José Gregorio Hernández cuando aún se encontraban viviendo en Venezuela. En 2015 se le diagnosticó epilepsia a su hija, que para ese entonces tenía un año, por lo que desde los 11 meses ya recibía tratamientos anticonvulsivos.

Retrato de José Gregorio Hernández que se encontrará en la Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria de Madrid. Foto cortesía Kary Fabiana Piertro

«Se me aparece en sueños el beato, con una imagen de la Virgen del Valle del Espíritu Santo en la mano, la mañana que le iban a realizar un electroencefalograma de control a mi hija para evaluar las ondas epileptoides que ya habían evidenciado los neuropediatras en otras oportunidades. El Doctor José Gregorio me afirma en ese sueño: ‘Tu hija está sana, no tiene nada’. Ese mismo día la neuropediatra nos informa a mi esposo y a mí que había que retirar el tratamiento, porque mi hija no tenía nada», relató la venezolana.

LEE TAMBIÉN Mérida | Hospital estrenó logo con la imagen de José Gregorio Hernández

En agradecimiento al milagro por la salud de su hija, la familia González Prieto decidió pedirle a la artista venezolana Doris Ramos que pintara un retrato del llamado médico de los pobres, obra que entregará durante la misa de acción de gracias organizada junto a la Asociación Una mirada hacia Venezuela.

La artista Doris Ramos, quien pintó el retrato de José Gregorio Hernández. | Foto: cortesía Kary Fabiana Prieto

Familia Gonzalez Prieto, quienes mandan a hacer el cuadro y lo entregan a la Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria en Madrid. | Foto: cortesía Kary Fabiana Prieto

Imagen de José Gregorio Hernández en Madrid. | Foto: cortesía Kary Fabiana Prieto

La misa será presidida por el Cardenal Monseñor Carlos Osoro y contará con una participación en vivo, desde la Arquidiócesis de Caracas, del Cardenal Baltazar Porras, quien bendijo la imagen del Dr. José Gregorio Hernández durante su paso por Madrid a principios de 2021.

Durante el evento se recaudarán medicamentos para enviar a Venezuela y las donaciones monetarias serán utilizadas para costear su envío. A su vez, la Cofradía de la Virgen del Valle de Madrid prestará apoyo con la logística y controles de bioseguridad por el COVID-19.

Daniela CarrascoMigración

Daniela CarrascoMigración