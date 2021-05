529 adultos mayores en Baruta recibirán 2da dosis de Sputnik este fin de semana: Alessandra Sánchez

La concejal opositora de Baruta Alessandra Sánchez comentó que cumplieron con la primera fase de la jornada de vacunación en la que 529 adultos recibirán la segunda dosis de Sputnik V contra el coronavirus. Destacó que este viernes se vacunaron 350 y durante los próximos días se aplicará la inmunización al resto.

En conversación telefónica con ND, Sánchez detalló que son los mismos adultos mayores que se vacunaron hace 21 días (9 de abril) y recordó que son personas que tienen patologías de base: insulino dependientes, hipertensos o diabéticos.

«La jornada estuvo a cargo del equipo de salud del estado Miranda y se contó con la presencia de concejales de Baruta», agregó. «Prepáramos este espacio para que recibieran la segunda dosis ya que es un riesgo llevar a los adultos mayores a un hospital, dispensario o CDI donde hay pacientes covid-19», enfatizó.

– ¿Algún adulto mayor manifestó presentar efectos secundarios tras la primera dosis?

– Algunos que otros si, pero siempre fueron monitoreados por el equipo de salud. Lo que la mayoría de la gente vacunada con la primera dosis lo que sintieron fue cansancio.

– ¿Se realizarán otras jornadas de vacunación contra el coronavirus en Baruta?

– El derecho a la salud y a las vacunas lo tenemos todos los venezolanos, debemos exigir que todos seamos vacunados sin ningún tipo de discriminación. Esto que se realiza en el concejo Municipal es una primera jornada de vacunación que es un plan piloto, estamos esperando que al país lleguen más vacunas para seguir vacunando a toda la población.

– Al no haber suficientes vacunas, las que llegan se están colocando a sectores priorizado a cOmo es el sector salud y adultos mayores para así empezar con el resto de la población.

– ¿En Baruta solo hay 500 adultos mayores con enfermedades base? ¿cuántos hay?

– No, por supuesto que no. Tenemos muchos más, pero como te digo esto fue un plan piloto. Pero, no sé con exactitud la cifra.

Durante la aplicación de la primera dosis, Sánchez explicó en exclusiva a ND que los adultos mayores fueron seleccionados «al azar» a través del sistema patria. Posteriormente, respondió a quienes criticaron este sistema de selección:

«El sistema patria creado por Maduro en 2017, funciona como Big Data que se alimenta a partir del auto-registro de usuarios desde la web. En este sistema no solo se tiene la información socio-económica y contactos, se entregan beneficios de bonos económicos, asignan cupos de combustibles y hasta los datos epidemiológicos o de salud”, dijo. «Hemos escuchado propuestas sobre que se utilice el sistema de cedulación, el AVC o archivo de venezolanos cedulados, una data que no tiene información médica o epidemiológica. Otros proponen usar mecanismos como los usados en otros países, a partir del ID social Security que no existen en el país. Los que critican este proceso de vacunación en el municipio, más allá de las críticas deben de generar propuestas para ver cómo deben ser seleccionadas las personas a vacunar y como debe hacerse la jornada”, sentenció.

Pese a esto, resaltó que si el Estado mantiene el mecanismo de adjudicación de puestos para vacunarse por medio del Sistema Patria, «se debería exigir cuales son los criterios de selección para que las personas puedan vacunarse y cómo sería la cobertura del 33% de los venezolanos que no están registrados en este sistema patria; de manera que no sean víctimas de un acto discriminatorio».