Ana María Simón estremeció las redes con un comunicado a raíz de las denuncias por violación en los últimos días

La actriz y locutora venezolana Ana María Simón se pronunció el viernes sobre el suicidio de su amigo, el periodista Willy Mckey, en las que pidió respetar el dolor ajeno, tras recibir críticas por no haberse pronunciado con prontitud por el caso.

En una publicación en Instagram, Simón aseguró que es mejor hacer «silencio cuando no tenemos nada bueno que decir», ya pidió respetar el dolor ajeno, los procesos. los duelos y las tristezas.

Simón colgó una imagen de una niña dejando ir un globo rojo en forma de corazón en la que exhortó a las personas a no ser «parte de una jauría enardecida que no analiza, sino que ataca sin pensar».

«No seamos parte de la estupidez humana. Tomémonos el tiempo necesario para sentir, para llorar, para renacer. Eso no pasa en dos horas. Porque las grandes pérdidas de la vida no se digieren en dos horas dando comunicados pajúos como si se tratase del presidente de un país. No. Esto es la vida. Esto es real. Esto no son las putas redes sociales. Seamos parte de la coherencia y la sensatez. Respetemos el luto ajeno», reza parte del comunicado.

Para Simón, hay que respetar «el silencio de otros, aunque en nuestra vida sólo estemos aturdidos con estupideces», e hizo un llamado a tener «cuidado» con «personas a las que seguimos y obedecemos como borregos».

«Y repito, respetemos los silencios que, por lo menos en mi caso, no son cómplices de nada. Son necesarios. Son parte del dolor por ver el mundo podrido. Son parte de mi derecho legítimo de hacer silencio para tratar de entender de qué es que está hecho el ser humano».

Desde el pasado fin de semana, una ola de denuncias, casos de acoso y abuso sexual contra cantantes, músicos, actores y periodistas difundidos en redes sociales han generado el rechazo de los venezolanos.

