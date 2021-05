Duncan Robinson le pasa por encima a Stephen Curry en récord de triples

El francotirador de los Miami Heat, Duncan Robinson, se convirtió en el jugador más rápido en hacer 500 tiros de tres puntos en la historia de la NBA el sábado frente a los Cleveland Cavaliers.

Este es un logro notable para un jugador como Robinson, quien ha trabajado tremendamente duro para triunfar en la NBA durante los últimos dos años.

Robinson fue enorme para el Heat en su carrera final la temporada pasada. Se ha convertido en un anotador confiable y, a menudo, es el jugador que proporciona anotación de 3 puntos para el Heat. Según Stat Muse, los 500 triples de Robinson se anotaron en solo 152 juegos, lo que nunca ha hecho ningún otro jugador de la liga, ni siquiera la superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry.

Para que el Heat llegue lejos en los playoffs una vez más, jugadores de rol como Duncan Robinson deben dar un paso al frente. El francotirador mortal agrega una dinámica diferente al equipo, especialmente cuando está haciendo triples.

La mejor parte es que solo tiene 27 años y puede lograr muchos más récords como este en su carrera en la NBA. Robinson también se ha convertido en un jugador bastante atractivo en esta era moderna del baloncesto que se ha enamorado de la línea de 3 puntos.

Fastest player to 500 treys in the history of basketball.

