Duque ordena retirar el proyecto de reforma tributaria en Colombia

El presidente de la República, Iván Duque, anunció este domingo que le solicitó al Congreso retirar la reforma fiscal radicada el pasado 15 de abril y trabajar en el texto de otra reforma que pueda estabilizar las cuentas del país.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, dijo Duque.

El mandatario reiteró que la reforma es necesaria para estabilizar las cuentas, dar tranquilidad a los mercados internacionales y ampliar las ayudas a la población vulnerable.

“La reforma no es un capricho, es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión, la verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, dijo el presidente.

La decisión se tomó en medio de un tenso clima que se vive en Colombia, luego de fuertes protestas contra la reforma y hechos vándalicos registrados en las principales ciudades del vecino país.