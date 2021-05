OPINIÓN Alexander Díaz especialista en derecho laboral nuevo «aumento salarial»

ESPECIAL El Ejecutivo Nacional formalmente aumentó el Salario mínimo. El día de ayer con ocasión a conmemorarse el 01 de Mayo (Día del Trabajador), fue publicado en Gaceta Oficial el aumento de Salario mínimo a la cantidad de Bs. 7.000.000,00 mensuales, equivalentes a $ 2,5 al mes.

De igual manera el Gobierno Nacional fijó el importe del Cesta Ticket en la cantidad de Bs. 3.000.000,00 mensuales, equivalentes a $ 1,07 al mes.

La sumatoria constituye un ingreso mínimo total de Bs 10.000.000,00; al cual no se le debe denominar SALARIO MÍNIMO INTEGRAL, por cuanto el monto de cesta ticket no es computable para prestaciones sociales y otras incidencias.

A pesar de representar un aumento significativo con respecto al valor en que se encontraba, el mismo no comporta ninguna alegría para la masa trabajadora, en el sentido que el salario mínimo desde hace tiempo perdió su poder de compra, no guarda relación con el postulado constitucional de ser suficiente en cantidad y calidad que le garantice al trabajador una subsistencia digna y decorosa; en virtud que al tener nuestro País la inflación más alta del Planeta por más de 5 años consecutivos, el salario, las prestaciones, las pensiones, o cualquier otro ingreso que pueda percibir el trabajador y la familia venezolana han quedado pulverizados.

Por tanto, es una utopía salarial que no se corresponde con nuestras realidas.

Se necesitan reglas del juego claras, generar confianza, recuperar el aparato productivo y la industria, para que volvamos a ser competitivos y los índices de inflación puedan ir bajando y el salario recuperando su poder de compra.

Mientras tanto, es la empresa privada quien mediante políticas humanitarias, estrategicas, operativas y comerciales mantiene el pago de salarios, incentivos, beneficios y bonos muy por encima del pírrico aumento del salario mínimo.

