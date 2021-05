Perú | Keiko Fujimori pide perdón por errores de excongresistas de su partido

Keiko Fujimori indicó que el Perú necesita “trabajar de forma eficiente” para seguir en busca de un “cambio hacia adelante”

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió perdón al Perú luego de reconocer que los excongresistas de su organización política cometieron errores cuando eran mayoría en el Congreso.

En diálogo con RPP, la aspirante a Palacio de Gobierno se refirió a las decisiones que tomó la bancada naranja del Congreso disuelto. En ese sentido, la lideresa de Fuerza Popular señaló que se priorizó “más la confrontación” y consideró que no debieron optar “por la no ratificación de la confianza”.

“He pedido perdón en reiteradas oportunidades y si lo tengo que volver a hacer pues continuaré con eso, porque creo que el reconocimiento de errores, el pedir disculpas o pedir perdón hace a la persona más humana y nos hace entender que se pueden hacer las cosas mucho mejor”, expresó Keiko Fujimori.

“Creo que se priorizó más la confrontación, la fiscalización cuando se pudo enfocarse más en las coincidencias, yo por ejemplo he señalado que cuando el señor Fernando Zavala fue hacer un voto de confianza y a pechar al Congreso, la pelea es de dos, pero en ese momento se debió poner paños fríos y no optar por la no ratificación de la confianza”, manifestó.

Asimismo, la rival electoral de Pedro Castillo indicó que el Perú necesita “trabajar de forma eficiente” y seguir en busca de un “cambio hacia adelante” para que permita llevar esperanza a los ciudadanos.

Sobre el distanciamiento con su hermano Kenji Fujimori, la candidata presidencial consideró que fue un error adelantarse en opiniones sin haber consultado con su hermano.

“Creo que hay cosas que pudimos hacer mejor, eso lo reconozco y eso lo lamento”, dijo Keiko Fujimori.