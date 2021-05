Perucho Conde no aguantó más y respondió a las acusaciones de la hija de Gustavo Rodríguez

«Niego en todas y cada una de sus partes el contenido de dicho testimonio y doy gracias a Dios por la tranquilidad mental y espiritual que me ha hecho saberme ajeno a dichos señalamientos». Así lo dijo Perucho Conde, mediante un comunicado. Esto para responder a las acusaciones de Grecia Augusta Rodríguez, hija de Gustavo Rodríguez, de presunto abuso sexual.

El humorista dijo que ha sido víctima de un «linchamiento sistemático, sin prueba alguna» tras ser señalado por Rodríguez. Las declaraciones fueron publicadas en la cuenta de Twitter del hijo de Conde.

«A partir de un testimonio cuya motivación desconozco, se desató la más despiadada avalancha de insultos y calificativos hacia mi persona. Honestamente en el ocaso de mi vida no me importa tanto como las consecuencias que eso pueda tener sobre el resto de mi familia», aseguró.

Comunicado oficial de parte de mi padre, Perucho Conde a la opinión pública: pic.twitter.com/oYJ1Uo1FE8

— No explico mis tuits, no me moleste 🎙️ (@FabricioConde) May 2, 2021