Regreso de Lebron James trajo complicaciones a los Lakers

Los Angeles Lakers no tuvieron un comienzo ideal después de que LeBron James finalmente regresó a la alineación el viernes, tras perderse 20 juegos de la NBA.

De ninguna manera fue una buena actuación de los Lakers, con el equipo perdiendo una ventaja de 10 puntos en el último cuarto. James tuvo 16 puntos, mientras que Anthony Davis y Andre Drummond encestaron 22 y 17, respectivamente.

El entrenador en jefe Frank Vogel expresó su disgusto después del juego, especialmente entre los tres grandes, según Melissa Rohlin de Fox Sports:

Frank Vogel said he was very disappointed in the loss and said the rhythm and timing of LeBron-AD-Drummond was off, but he’s encouraged by the possibilities of what they can do.

“It was bumpy going into the playoffs last year, too,” he said.

