80 horas sin luz reportan agropecuarios del sur de Anzoátegui

Mucura-. Más de 80 horas sin luz tienen los pobladores y productores que habitan en las caseríos y poblaciones ubicadas en los municipios Francisco de Miranda y José Gregorio Monagas en el sur de Anzoátegui.

Así lo denunciaron este lunes 3 de mayo a El Pitazo vía telefónica los productores José Rodríguez y José Lira, quienes son unos de los afectados por la situación que se registró la noche del pasado jueves 29 de abril.

Rodríguez quien tiene su finca en la población de Mucura municipio Francisco de Miranda, señaló que producto que dos guayas de alta tensión hicieron contacto en el tendido de la carretera de registró el apagón.

«Por esta situación están afectados las sector Mucura, Pueblo Viejo, Mulatalito, Boca del Pago en el municipio Francisco de Miranda y en Santa Cruz del Orinoco y Uverito en el municipio José Gregorio Monagas», dijo.

El productor José Lira precisó que lo poco de queso y leche que producen las fincas de esa zona se han perdido debido al apagón. «Además los pescadores del Orinoco también se ven afectados porque no tienen como refrigerar los pescadores igual pasan con los pocos que venden carnes», agregó.

Esto sin contar que la mayoría de los fincas y tienen bombas electrosumergibles para contar con agua y al no tener luz y no tener gasoil ni gasolina no pueden ni prender las plantas para encenderlas por lo que se están quedando sin agua.

Los trabajadores del campo aseguraron que comunicaron la situación a Corpoelec pero les notificaron que por falta de combustible no pueden trasladarse a la zona.

José Rodríguez agregó que normalmente la luz falla por esa zona y cuando se va puede tardar hasta un día para regresar pero ahora se ha extendido demasiado.

El Pitazo trató de conocer la opinión del alcalde del municipio Francisco de Miranda, Ángel Vásquez pero no hubo respuesta.

Marinelid MarcanoOriente

