Claves que te ayudarán a recuperarte emocionalmente

Las experiencias dolorosas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida conforman heridas emocionales que no se sanan con vendas en el corazón sino con cambios integrales para darle un giro a nuestra cotidianidad.

Muchas personas acuden a terapia con un psicoterapeuta con la premisa de organizar su corazón. Pero descubren, que cuando empiezan a asesorarlos, es necesario ordenar la vida de forma integral para lograr una recuperación emocional. Si tú estás bien enfocada, en términos generales, tu corazón tendrá mucho más fácil el camino para brillar. Por tal motivo te proponemos cinco claves para dar inicio a la transformación.

Ordena tu vida y espacios

Lo primero que vas a ordenar son tus espacios. Tu lugar de trabajo, tu habitación y tu casa, en ese orden. Después ordenarás tu mente y, por último, tus pensamientos, puedes realizar listas de antes y después. Esto aportará un espacio más limpio para empezar a construir tu nueva vida. El orden es el primer paso para saber qué es lo que quieres mantener en tu vida. Deberás partir de la premisa si eso que ves no te hace feliz, descártalo. Lo bueno del orden es que es contagioso y, cuando ves impecable el cuarto, te animas a pasar al garaje o a esa bodega llena de cajas viejas. El último truco es que limpies en días consecutivos y que hagas todo lo posible por emplear máximo seis días en este proceso.

Encuentra lo que te gusta

Si quieres resultados distintos, no hagas siempre las mismas cosas. Es importante que aprendas a cambiar tu perspectiva. Dale la vuelta a lo que no te convence de tu vida, de tu trabajo y, por supuesto, de ti misma. ¿Cómo saber si eso que estás haciendo te proyecta? Pregúntate si te hace mejor. Si la respuesta es no: ¡Fuera! Y nada de remordimientos. El enfoque es lo que marca cómo interpretamos lo que nos pasa, cómo nos tomamos las cosas y, en consecuencia, los resultados que obtenemos en nuestra vida.

