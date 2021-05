Duque retira proyecto de reforma tributaria tras violencia en Cali

Las protestas y el paro nacional que se registran en Colombia desde el miércoles 28 de abril dejaron como saldo dos personas fallecidas, aunque la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes asegura que la cifra es de 14.

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche de este domingo 2 de mayo en las calles de Cali, Colombia, en donde sus ciudadanos han alzado la voz para exigirle al Gobierno del presidente Iván Duque que retire la propuesta de reforma tributaria que presentó en días pasados para el incremento de las tasas tributarias.

Según videos publicados por algunos usuarios en redes sociales, la policía colombiana disparó a los manifestantes. «Hablan de personas heridas, luego de movilizaciones que terminaron dispersadas por las fuerzas de seguridad», reseñó la cuenta en Twitter, Mundo en Conflicto.

Duque: «No habrá aumentos del IVA»

A raíz de estos acontecimientos, el presidente Duque se pronunció al respecto y solicitó al Congreso de la República, retirar el proyecto propuesto por el Ministerio de Hacienda y tramitar otro de «manera urgente» y consensuado para «evitar incertidumbre financiera» e informó que en virtud de «proteger a los más vulnerables» y reactivar la economía de Colombia, «el consenso nos permite decir con claridad que no habrá aumentos del IVA para bienes y servicios ni cambiarán las reglas existentes. Además, nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo», expresó a través de sus redes sociales.

Adicionalmente, Duque subrayó que «la reforma no es un capricho», sino una necesidad. «Retirarla o no, no era una discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como: prolongar el ingreso solidario que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares; brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y que hoy mediante el Fondo de Solidaridad Educativa benefician cerca de 700 mil estudiantes en las universidades públicas.

Extender el subsidio a través de la nómina del Programa de Apoyo al Empleo Formal que ha beneficiado cerca de 3.5 millones de trabajadores, extender la devolución del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables. Estas medidas ya existen y han mostrado su importante impacto y ante la situación global, regional y nacional generada por la pandemia, deben mantenerse.

Diálogo con todos los sectores

El presidente colombiano señaló que ha dialogado con diversos representantes de los partidos políticos, sociedad civil, alcaldes, gobernadores y líderes del sector empresarial, quienes a su juicio, «han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables y en donde el principio de la propuesta es que de los de mayor ingreso contribuyen solidariamente con los más vulnerables», expresó.

Alcalde Ospina lamenta los decesos

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habría confirmado el sábado 1 de mayo que las dos víctimas habrían sido un ciudadano de 60 años, quien resultó «herido por arma de fuego» y otra persona «más joven», golpeada por un «elemento contundente».

Ospina lamentó estos fallecimientos y calificó como «intolerable» la situación a la misma vez que extendió sus condolencias y solidaridad a los familiares de las personas que perdieron la vida en estos acontecimientos.

