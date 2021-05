Exclusiva ND | MetroComunidad: Nueva tarifa del Metro no tendrá impacto ni en usuarios ni trabajadores

El miembro de MetroComunidad, Jesús Hernández, calificó de «insignificante» el reciente aumento del pasaje para usar el sistema y aseguró que aún no han hecho la conversión a dólares «en una economía dolarizada».

«Eso debe ser milésimas de centavos de dólar, o sea, absolutamente nada», señaló.

En entrevista exclusiva para ND, Jesús Hernández fijó posición acerca del reciente incremento del pasaje en el subterráneo sobre el cual, asegura, no tendrá ningún impacto ni en los usuarios ni en los trabajadores del sistema Metro de Caracas.

Hernández recordó que el pasado 7 de febrero a Nicolás Maduro le hicieron entrega de un anteproyecto de contrato colectivo que, hasta el momento, afirma que existe un desconocimiento sobre ello por parte del personal del Metro y ese mismo día Maduro habría informado que la tarifa del Metro serviría para la recuperación del sistema, así como también aumentar los ingresos de los trabajadores.

Sin mejoras en el sistema

Hernández recordó que el pasado 8 de marzo comenzaron a cobrar el pasaje a 20.000 Bs. y que en menos de dos meses hubo un incremento del 150% del valor del viaje, hecho que no generó ningún tipo de mejora en el sistema Metro.

«¡Ni siquiera se le brindó al usuario la compra de un bombillo! Tenemos estaciones en peores condiciones de las que estaban en marzo de este año. Solamente en este año, cuatro de ellas, han hecho cortocircuitos que han implicado graves retrasos –más de los que ya hay- , desalojos en los túneles, usuarios asfixiados y una merma en la flora de trenes», aseguró.

A su juicio, considera que con una tarifa antigua de 20.000 Bs. si no hubo mejoras «con un dólar mucho más económico», duda que ahora se mejoren las condiciones con una divisa en casi 3.000.000 Bs.

Durante la entrevista, Hernández subrayó que los trabajadores del Metro no cuentan con un contrato colectivo, pues el último de éstos fue firmado hace cinco años.

«Los usuarios no reciben mejoras, no hay más trenes circulando, no hay escaleras mecánicas funcionando, seguimos con la misma cantidad de estaciones sin aire acondicionado, cada día tenemos andenes más oscuros, filtraciones» e informó que la estación Colegio de Ingenieros estuvo cerrada durante dos días la semana pasada por una infestación de pulgas que, a la vez recordó que hace tres años hubo una contaminación producto de la presencia de roedores (ratas) en la estación Plaza Venezuela. «¡Hasta esos niveles tenemos de degradación del servicio!», apuntó.

Sistema de cobro «inútil»

El vocero de MetroComunidad piensa que lo mejor era dejar el servicio gratuito en el sentido de que la plataforma de cobro de pasaje no es óptima en todas las estaciones del Metro de Caracas, porque aparte de que no tendrá impacto alguno en usuarios y trabajadores representó «un gasto reciclando material de un sistema de cobro de pasaje inútil que data desde 2013», aseguró y agregó que existe un completo desorden porque más del 50% de los torniquetes no leen las tarjetas. Ante ello, dijo que no existe un control sobre lo que sucede dentro del subterráneo con respecto al cobro del pasaje.

A raíz del anuncio del aumento del valor de los viajes, varios usuarios en las redes sociales se preguntaron si debían cancelar algún diferencial en la tarjeta. Ante esto, Hernández informó que no. Si la persona conserva algunos viajes, podrá hacer uso de la tarjeta sin ningún problema solo que al momento de hacer la recarga, deberá cancelar el monto actual del costo por los viajes. La adquisición de una tarjeta nueva solo sería aplicable para aquellos usuarios que se les ha dañado o extraviado.