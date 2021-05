Lakers perderán a Dennis Schroder entre 10 a 14 días

El base de Los Angeles Lakers, Dennis Schroder, se perderá al menos 10-14 días debido a los protocolos de salud y seguridad de la NBA, según Shams Charania y Bill Oram de The Athletic.



Con solo ocho juegos restantes, esto significa que Schroder podría perderse el resto de la temporada regular.

Dennis Schroder se perdió el juego del domingo ante los Toronto Raptors. Los Lakers tienen marca de 0-5 esta temporada sin el base alemán en la alineación. Mientras que el veterano estaba fuera, la estrella de los Raptors, Kyle Lowry, destruyó por completo a Los Ángeles, con 37 puntos.

Los Lakers han perdido tres partidos consecutivos y seis de siete. Se han desplomado hasta el puesto número 6 en la Conferencia Oeste de la NBA, compartiendo un récord idéntico de 36-28 con los Dallas Mavericks y Portland Trail Blazers. Estos equipos lucharán el resto del camino en un esfuerzo por evitar al temido puestoNo. 7 y un lugar en el torneo de entrada.

