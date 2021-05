Marvel Studios revela las fechas de estreno de sus próximas películas

Si eres fanático de Marvel estás de suerte: La compañía anunció recientemente las fechas de estreno de sus próximas series y películas.

Por medio de las redes sociales, la franquicia publicó un video que dejó atónitos a todos los admiradores de los superhéroes.

Y es que además de WandaVision y Falcon y El Soldado del Invierno, los estudios compartieron un pequeño abreboca de sus nuevas producciones.

¡MARVEL LO HIZO OTRA VEZ! ¿QUÉ PELIS Y SERIES VENDRÁN?

El mundo puede cambiar y evolucionar, pero hay algo que nunca cambia: somos parte de una gran familia. pic.twitter.com/d50O6dzTXT — Marvel España (@MarvelSpain) May 3, 2021

De acuerdo con el portal AS, la plataforma Disney + servirá como “gran pantalla” para la gran cantidad de cintas que esperan ganarse un lugar en el corazón de los fans.

Entre las pelis más esperadas se encuentran SpiderMan: No Way Home, próxima a estrenarse el 17 de diciembre, Doctor Strange y el Multiverso de la locura, el 25 de marzo de 2022; y Thor: Love and Thunder, el 6 de mayo del próximo año.

Por su parte, M.O.D.O.K, Loki, y Mrs. Marvel, se convertirán en las nuevas series que formarán parte del UCM.

Además, el proyecto de Capitana Marvel pasará a llamarse The Marvels, lo cual indica que no estará centrado solamente en la famosa superheroína.

Por si fuera poco, Marvel abarcará también la historia de otros justicieros como AntMan, Los Cuatro Fantásticos y Guardianes de La Galaxia.

LISTA DE ESTRENOS DE MARVEL STUDIOS

Lo sabemos, no puedes esperar más para conocer todos los detalles y en La Sopa los traemos para ti.

Conoce la lista completa de series y películas próximas a estrenarse en Marvel Studios:

PELIS

Black Widow – 9 de julio de 2021

Sang-Chi and The Legends of The Ten Rings – 3 de septiembre de 2021

Eternals – 5 de noviembre de 2021

SpiderMan 3 – 17 de diciembre de 2021

Thor: Love and Thunder – 11 de febrero de 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 22 de marzo de 2022

Black Panther 2 – 18 de mayo de 2022

Capitana Marvel 2 – 8 de julio de 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 2022

Guardianes de la Galaxia 3 – 2023

Capitán América 4 – fecha por determinar

Blade – fecha por determinar

Fantastic Four – fecha por determinar

SERIES

M.O.D.O.K – 21 de mayo de 2021

Loki – 11 de junio de 2021

What If…? – verano de 2021

Mrs. Marvel – finales de 2021

Hawkeye – finales de 2021



FECHAS POR DETERMINAR:

She-Hulk

Moon Knight

Secret Invasion

IronHeart

Armor Wars

I Am Groot

Black Panther: Kingdom of Wakanda

