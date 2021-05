Profesor y alumno compiten en ‘Call of Duty’ para elegir una nota: el resultado se vuelve viral

Si crees que lo has visto todo, seguramente cambiarás de opinión al observar el video viral que acompaña esta nota. Y es que el clip muestra cómo un profesor y un alumno compiten en ‘Call of Duty’ para elegir una nota. Sí, no es broma. El resultado de la partida que jugaron no deja de ser comentado en TikTok y en otras redes sociales.

El docente del que hablamos al inicio se llama Juan Jo Holguín. Él compartió un clip en su cuenta personal de TikTok (@profejuanji), exactamente el 24 de marzo del presente año, donde reveló que un estudiante suyo lo retó. “Profesor, un pvp (jugador contra jugador) y si gano, me pone un 10 y si pierdo, me reprueba”, fue el mensaje que le envió.

El profesor, al leer dicho mensaje, aceptó el desafío, por lo que ambos iniciaron una partida en ‘Call of Duty: Warzone’. En el mencionado video que publicó el hombre se ve que este realmente sabía jugar, por lo que ganó varias rondas.

“¡Toma! ¿Vieron eso?”, “la racha, se viene la racha… ¡Toma!”, “fíjate que no me gusta tu cráneo, ¡déjame quitártelo!”, fueron algunas de las frases que dijo el maestro mientras mataba a su rival en el popular videojuego.

Tras mostrar los resultados de la partida, el profesor manifestó lo siguiente: “Y pues adivinen ahora a quién voy a reprobar”. Su video viral ha impactado bastante en TikTok, tanto así que hasta ahora miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, no dejan de hablar sobre la partida. Debido al éxito del clip, este ya circula en otras redes sociales.

