Stephen Amell comparte el primer avance de ‘Heels’

El primer avance de ‘Heels’ ha sido publicado, la serie de lucha libre profesional protagonizada por Stephen Amell, el actor canadiense que es conocido por haber dado vida a Oliver Queen, es decir Green Arrow, en la primera serie del Arrowverse.

La descripción oficial de la serie de Starz dice que «‘Heels’ trata de los hombres y mujeres que persiguen sus sueños en el mundo de la lucha libre profesional en un pueblo pequeño«.

«Ambientada en una comunidad muy unida de Georgia, sigue a una promoción de lucha libre de propiedad familiar mientras dos hermanos y rivales luchan por el legado de su difunto padre. En el cuadrilátero, alguien debe hacer de bueno y alguien debe hacer de su némesis, el canalla«, puntualiza la sinopsis.

El primer avance de ‘Heels’ presenta a Stephen Amell y Alexander Ludwig como los hermanos luchadores profesionales Jack y Ace Spade, el mismo Amell confirmó que la serie había concluido las grabaciones de su primera temporada a principios de abril.

La participación de Amell en el mundo de la lucha libre profesional se remonta a cuando aún protagonizaba Oliver Queen en Arrow. Hizo su debut en el ring en un tag match en el evento SummerSlam de la WWE en 2015.

La amistad que forjó con Cody Rhodes, uno de sus oponentes en ese combate, le llevó finalmente a competir en un tag match de nueve hombres para Ring of Honor en noviembre de 2017. Luego se enfrentó a Christopher Daniels en su primer, y hasta ahora único, combate individual en el evento All In en septiembre de 2018.

Por desgracia, se fracturó la cadera durante el combate y decidió alejarse de la lucha libre hasta que ‘Arrow’ terminó sus grabaciones.

El resto del elenco de la serie incluye a Alison Luff, Chris Bauer, Allen Maldonado, James Harrison, Kelli Berglund, Mary McCormack y David James Elliott.

La fecha de estreno de ‘Heels’ está planeado para el 15 de agosto en Starz.

